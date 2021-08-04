Tercihler uzatıldı mı? YKS tercihler son gün ne zaman?
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Tercihler uzatıldı mı? YKS tercihler son gün ne zaman?

Tercihler uzatıldı mı? YKS tercihler son gün ne zaman?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YKS tercih tarihlerini uzatma kararı aldıklarını açıkladı YKS kaç tercih hakkı var 2021? Tercihler uzatıldı mı? Tercihler uzatıldı mı? YKS tercihler son gün ne zaman?

Türkiye, günlerdir devam eden yangın ve sel felaketleriyle boğuşuyor. Diğer tarafta ise başta yangın ve sel felaketlerinin meydana geldiği bölgelerde yaşayan öğrenciler olmak üzere tüm Türkiye yangın ve sellerle ilgili gelecek iyi haberlere kilitlendi. Tercihler uzatıldı mı? YKS tercihler son gün ne zaman?

YKS TERCİHLERİ UZATILDI MI?

Üniversiteli olmak için tercih yapacak adayların tercihlerini 20 Ağustos'a kadar gerçekleştirebileceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Yapılan değişiklikle birlikte öğrenci kardeşlerimiz 5 Ağustos'tan 20 Ağustos saat 23:59'a kadar üniversite tercihlerini yapabilecek. Her bir kardeşime hayırlı bir tercih dönemi ve başarılı bir üniversite hayatı diliyorum"

Tercihler uzatıldı mı? YKS tercihler son gün ne zaman?

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