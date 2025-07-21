Tercih yapıp yerleşemeyince OBP düşer mi 2025?

Tercih yapıp yerleşemeyince OBP düşer mi konsunu 2025 yılı için geçerli güncel YKS kurallarını ve uzman görüşlerini sizler için derledik.

OBP NEDİR? NEDEN ÖNEMLİDİR?

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP), adayın lise boyunca gösterdiği akademik performansı değerlendiren ve YKS puanına katkı sağlayan bir katsayıdır. OBP, öğrencinin diploma notuna göre hesaplanır ve en fazla 500 puan üzerinden değerlendirilir. OBP'nin %60'ı YKS puanına eklenerek adayın genel yerleştirme puanını etkiler.

TERCİH YAPMAK OBP'Yİ DÜŞÜRÜR MÜ?

2025 yılı için ÖSYM'nin kılavuzunda yer alan açıklamalara göre, sadece tercih yapmak OBP'nin düşmesine neden olmaz. Yani, aday üniversite tercihlerini yapıp herhangi bir bölüme yerleşemezse, bir sonraki yıl OBP'sinden kesinti yapılmaz.

OBP NE ZAMAN DÜŞER?

OBP'nin düşmesi için şu şartların gerçekleşmesi gerekiyor:

• Aday, YKS tercihlerinde bir yükseköğretim programına yerleşmiş olmalıdır (açıköğretim programları dahil).

• Yerleşilen programa kayıt yaptırıp yaptırmama durumu önemli değildir. Yerleşme yeterlidir.

• Bu durumda, adayın OBP'si bir sonraki yıl sınava tekrar girmesi halinde yarıya düşürülür (0.5 katsayı uygulanır).

YERLEŞEMEYEN ADAYLAR İÇİN AVANTAJ

Bu kural sayesinde, ilk yıl yeterli puanı alamayan veya istediği bölüme yerleşemeyen adaylar, OBP avantajını kaybetmeden bir sonraki yıl tekrar sınava girme hakkına sahiptir. Bu durum, özellikle derece hedefleyen veya daha iyi bir üniversiteye girmek isteyen adaylar için önemli bir motivasyon kaynağıdır.

UZMANLARDAN TAVSİYELER

Eğitim uzmanları, adayların tercih yaparken sadece "yerleşeyim de OBP düşmesin" yaklaşımından ziyade, gerçekçi ve hedef odaklı tercih listeleri hazırlamalarını öneriyor. Ayrıca, bazı adaylar bilinçli olarak yerleşmek istemedikleri bölümleri yazarak kontenjanı doldurma taktiğine başvuruyor. Ancak bu yöntem, istemeden bir programa yerleşilmesi halinde OBP'nin düşmesi riskini beraberinde getiriyor.

SONUÇ: 2025 İÇİN OBP KRİTERLERİ DEĞİŞMEDİ

Özetle, 2025 yılında da ÖSYM'nin mevcut uygulamasına göre, tercih yapıp yerleşemeyen adayların OBP'sinde düşüş yaşanmaz. Bu durum, adayların gönül rahatlığıyla tercih yapmasını sağlarken, asıl hedeflerine ulaşmak için ikinci bir şans vermektedir