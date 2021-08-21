Tercan'da vatandaşlara aşure dağıtıldı
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Tercan'da vatandaşlara aşure dağıtıldı

Tercan'da vatandaşlara aşure dağıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tercan'da Kaymakam Musa Kazım Çelik ve Belediye Başkanı Lokman Gültekin tarafından, Muharrem ayı ve Aşure Günü dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Tercan'da Kaymakam Musa Kazım Çelik ve Belediye Başkanı Lokman Gültekin tarafından, Muharrem ayı ve Aşure Günü dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

İlçe merkezinde kurulan stantta vatandaşlara aşure dağıtıldı. Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin, Aşure Günü'nün birlik ve beraberliğe vesile olmasını dileyerek, "Aşure paylaşmanın, dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Aşurenin bu mecazi anlamı bugün her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Milletimiz, asırlardır sürdürdüğü gelenekle birbirinden farklı tatları aynı kazanda kaynatıp, aşure aşı yapmaya, birlikte yaşamanın sembolünü tadarken muhabbeti paylaşmaya devam etmektedir." dedi.

Kaymakam Musa Kazım Çelik'te vatandaşların Muharrem Ayını tebrik ederek, bu mübarek ayın birlik, beraberlik, kardeşlik ve hayırlara vesile olması temennisinde bulundu. - ERZİNCAN

Tercan'da vatandaşlara aşure dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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