Terazi hangi element? Burç elementleri: Terazi hava, su, ateş, toprak burcu mu? Hava burçları neler?

Terazi hangi element sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Astroloji, antik çağlardan günümüze kadar klasik element kavramını kendi konusunda da kullanmıştır . Batı astrolojisinde ve Yıldız astrolojisinde dört element kullanılır: Ateş , Toprak , Hava ve Su. Peki, Terazi hangi element? Terazi hava, su, ateş, toprak burcu mu? Hava burçları neler? İşte, burçlar ve elementleri...

HAVA BURÇLARI NELER?

Geleneksel astrolojide, her üçlünün, kendi koşullarına göre değişen birkaç gezegen cetveli vardır. Yani, haritanın bir gündüz haritası mı yoksa bir gece haritası mı olduğuna bağlı olarak değişir. Üçlü yönetimler önemli bir asal değerdir - geleneksel astrologlar tarafından bir haritadaki her gezegenin gücünü, etkinliğini ve bütünlüğünü ölçmek için kullanılan birkaç faktörden biridir.

İlkbahar – Hava – İkizler, Terazi, Kova

Yaz – Ateş – Koç, Aslan, Yay

Sonbahar – Toprak – Boğa, Başak, Oğlak

Kış – Su – Yengeç, Akrep, Balık

TERAZİ HANGİ ELEMENT?

Terazi burcu hava elementi grubundadır.

HAVA BURCU ÖZELLİKLERİ

Hava burçları, fikirleri yaymakta iyidir ve usta iletişimciler olarak bilinir. "Değişim rüzgarlarını" taşırlar ve çok entelektüeldirler - ancak fazlasıyla hayalperestlerdir.

Zeki

iletişimsel

Analitik

Esprili veya esprili

Sosyal

Özgür ruhlu

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