Terazi hangi element? Burç elementleri: Terazi hava, su, ateş, toprak burcu mu? Hava burçları neler?
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Batı tropikal astrolojisinde 12 astrolojik işaret vardır. Burçlar, dört elementle ilişkilendirilir. Terazi hangi element sorusunun yanıtına bu kapsamda yanıt aranıyor. Dört elementin her biri, ekliptik boyunca her zaman birbirinden tam olarak 120 derece uzakta bulunan ve birbirleriyle üçgen içinde oldukları söylenen Zodyak'ın 3 burcu ile ilişkilidir. Peki, terazi hava, su, ateş, toprak burcu mu? Hava burçları neler? İşte, burç elementleri...
Terazi hangi element sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Astroloji, antik çağlardan günümüze kadar klasik element kavramını kendi konusunda da kullanmıştır . Batı astrolojisinde ve Yıldız astrolojisinde dört element kullanılır: Ateş , Toprak , Hava ve Su. Peki, Terazi hangi element? Terazi hava, su, ateş, toprak burcu mu? Hava burçları neler? İşte, burçlar ve elementleri...
Geleneksel astrolojide, her üçlünün, kendi koşullarına göre değişen birkaç gezegen cetveli vardır. Yani, haritanın bir gündüz haritası mı yoksa bir gece haritası mı olduğuna bağlı olarak değişir. Üçlü yönetimler önemli bir asal değerdir - geleneksel astrologlar tarafından bir haritadaki her gezegenin gücünü, etkinliğini ve bütünlüğünü ölçmek için kullanılan birkaç faktörden biridir.
- İlkbahar – Hava – İkizler, Terazi, Kova
- Yaz – Ateş – Koç, Aslan, Yay
- Sonbahar – Toprak – Boğa, Başak, Oğlak
- Kış – Su – Yengeç, Akrep, Balık
Terazi burcu hava elementi grubundadır.
Hava burçları, fikirleri yaymakta iyidir ve usta iletişimciler olarak bilinir. "Değişim rüzgarlarını" taşırlar ve çok entelektüeldirler - ancak fazlasıyla hayalperestlerdir.
- Zeki
- iletişimsel
- Analitik
- Esprili veya esprili
- Sosyal
- Özgür ruhlu