Terastan demir parmaklığın üzerine düştü
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Terastan demir parmaklığın üzerine düştü

13.11.2020 07:42 | Son Güncelleme: 13.11.2020 08:13

Antalya'nın Kepez ilçesinde 26 yaşındaki genç, arkadaşının yaşadığı 4 katlı binanın terasından aşağıda bulunan demir korkulukların üzerine düştü.

Antalya'nın Kepez ilçesinde 26 yaşındaki genç, arkadaşının yaşadığı 4 katlı binanın terasından aşağıda bulunan demir korkulukların üzerine düştü. Genç, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 22: 15 sıralarında Yeşilyurt mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Nurullah Ü. (26), Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan arkadaşının oturduğu binaya geldi. Arkadaşını evde bulamayan ve terasa çıkan genç, burada bir süre bekledikten sonra henüz belirlenemeyen bir sebeple aşağı düştü. Talihsiz gencin düştüğü yerde bulunan demir parmaklıklar vücuduna saplandı.

Genci yerde gören mahalleli durumu sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine itfaiye ekibi de sevk edildi. Nurullah Ü'nün üzerine düştüğü demir parmaklıklar, itfaiye ekibinin çalışmasıyla çıkarıldı. Sağlık ekibi tarafından ambulansa alınan Nurullah Ü., hastaneye kaldırıldı. Korkulukların 2'sinin Nurullah Ü'nün beline saplandığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(Gazi Taş/İHA)

Terastan demir parmaklığın üzerine düştü
Terastan demir parmaklığın üzerine düştü
Terastan demir parmaklığın üzerine düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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