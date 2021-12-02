Tepeköy'e yeni içme suyu kaynağı kazandırıldı

Sondaj,İzmir Halk Sağlığı Merkezinde yapılacak olan testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından kullanıma alınacak.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalarını hızla sürdürüyor. Bu kapsamda İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Alaşehir ilçesine bağlı Tepeköy mahallesine yeni bir sondaj kuyusu açıldı. Saniyede 10 litre verim elde edilen sondajdan alınan numune test edilmek üzere İzmir Halk Sağlığı Merkezine gönderildi. Yeni içme suyu kaynağı, yapılan testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından mahalle sakinlerinin kullanımına sunulacak.

Muhtar Malçok'tan Başkan Ergün'e teşekkür

Tepeköy Mahalle Muhtarı Abdurrahman Malçok, yapılan çalışmadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "MASKİ Genel Müdürlüğünün mahallemize yeni kazandırdığı sondajda çok güzel verim elde edildi. Testlerin olumlu sonuçlanmasının ardından mevcut şebeke hattımıza bağlantısı yapılacak. Çalışmada emeği geçen herkese ve özellikle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e şahsım ve mahallelilerim adına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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