Tepebaşı'nda yol ve kaldırım çalışmaları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tepebaşı'nda yol ve kaldırım çalışmaları

Tepebaşı Belediyesi yoğun biçimde gerçekleştirdiği üstyapı çalışmalarına devam ediyor.

Tepebaşı'nda yol ve kaldırım çalışmaları
08.08.2020 11:54 | Son Güncelleme: 08.08.2020 12:11

Tepebaşı Belediyesi yoğun biçimde gerçekleştirdiği üstyapı çalışmalarına devam ediyor. Ekipler eş zamanlı olarak birçok mahallede yol ve kaldırım çalışması yapıyor.

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, hızlı başladığı yaz sezonunu yoğun tempo ile çalışarak geçiriyor. Ekipler, kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde eş zamanlı olarak yol ve kaldırım çalışması yapıyor.

Asfalt çalışmaları Ertuğrulgazi Mahallesi Yaş, Fidan ve Çitekçi Sokak, Sazova Mahallesi Karagözler ve Sazova Caddesi, Şarhöyük Mahallesi Karadere ve Sevinç Sokak, Kumlubel Mahallesi Şeref ve Biçer Sokak, Şirintepe Mahallesi Turgut, Ülkümen, Metal, Kirazbakan ve Ateşçiçeği Sokak'ta sürüyor.

Kaldırım, kilit taş ve bordür çalışmaları ise Batıkent Mahallesi Çatalca, Cömert ve Çimenler Sokak, Şarhöyük Mahallesi Bakım Sokak, Gazipaşa Mahallesi Gül Sokak, Çamlıca Mahallesi Serdar ve Ayvalı Sokak ve Hoşnudiye Mahallesi Vural Sokak'ta devam ediyor.

Ayrıca üstyapı çalışmaları çerçevesinde yol iyileştirme, stabilize, freze ve mekanik serim çalışmaları da Uluönder Mahallesi Londra Sokak ile Kızılinler, Çalkara, Muttalip mahallelerinde gerçekleştiriliyor. Ekiplerin Aşağı Söğütönü Mahallesi'ndeki yeni yol açma çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, üstyapı çalışmalarının belirlenen program çerçevesinde devam edeceğini belirtti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı Magazin
Serdar Ortaç, eski sevgilisi Seçil Gür ile barıştı
Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu Güncel
Meksika sınırında ABD tarihinin en teknolojik tüneli bulundu
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi Politika
Muharrem İnce, parti kurması için kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor Magazin
Güzel şarkıcı Rita Ora, altın renkli bikinisiyle dudak ısırtıyor
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı Spor
Wanda Nara'nın havuzdaki tanga bikinili pozu, takipçilerinin büyük beğenisini kazandı
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir Sağlık
Bilim Kurulu Üyesi İlhan: Vakalar 2 binleri geçerse sokağa çıkma kısıtlaması geri gelebilir
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
Gündüz vakti eve giren kadın hırsız perdeleri de çaldı! Evden çıkarken kameraya yakalandı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
'Ne yapıyor bir bakayım' diye gitti, kardeşinin cesediyle karşılaştı
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Ali Babacan'ın partisinden hükümete 10 maddelik öneri: Bunları yaparsanız TL değer kazanır
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Muharrem İnce'den bomba iddia: Saray'a giden CHP'li ben değilim, bir genel başkan yardımcısı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Boğulduğu düşünülen genç kızı polis memurunun dikkati kurtardı
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Dünyaca ünlü oyuncu Úrsula Corberó, üstsüz pozlarını paylaştı! Kısa sürede beğeni yağdı
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Sinir krizi geçiren kadın, evdeki eşyaları sokağa fırlattı
Altın fiyatları artınca evlenecek çiftler gümüşe yöneldi
Altın fiyatları artınca evlenecek çiftler gümüşe yöneldi
Koca'nın 'Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?' tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
Koca'nın "Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?" tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Yozgatlı, Erol Bulut'un yardımcısı oldu
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Mehmet Yozgatlı, Erol Bulut'un yardımcısı oldu
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Beyrut'taki patlamaya 3 çocukla yakalanan bakıcının zor anları
Neye uğradıklarını şaşırdılar! Beyrut'taki patlamaya 3 çocukla yakalanan bakıcının zor anları
Maskeli 5 kişi, 4 dakika içinde 200 bin liralık mal çaldı
Maskeli 5 kişi, 4 dakika içinde 200 bin liralık mal çaldı
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı
Tacize müdahale edip kavgaya karışan çalışanını işten çıkaran Getir, tepkiler üzerine açıklama yaptı
Hasan Ali Kaldırım Medipol Başakşehir'le anlaşma sağladı
Hasan Ali Kaldırım Medipol Başakşehir'le anlaşma sağladı
Hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliği gelir kapısı oldu, taleplere yetişemiyor
Hobi olarak başladığı kaz yetiştiriciliği gelir kapısı oldu, taleplere yetişemiyor
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Dilipak'tan kendisine dava açacaklarını söyleyen AK Partili kadınlara sert mesaj: Cehenneminize odun taşıyorsunuz
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi
Acının böylesi! Kendi düğününe giden damat, feci şekilde can verdi
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Cumhur İttifakı'na mı katılacaklar? İYİ Parti'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Duygu Özaslan, bikinili pozlarına ara vermiyor! Son paylaşımıyla göz kamaştırdı
Robin van Persie, Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Dick Advocaat'ın yardımcısı oldu
Robin van Persie, Fenerbahçe'de birlikte çalıştığı Dick Advocaat'ın yardımcısı oldu
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, sahilde fotoğraflandığını fark edince poz vermekten geri durmadı
Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3 yıllığına anlaştı
Fenerbahçe, Galatasaray'ın eski oyuncusu Sinan Gümüş ile 3 yıllığına anlaştı
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
İçişleri Bakanlığı, nişan ve düğünlerle ilgili yeni genelge yayınladı
Avrupa Birliği, Türkiye'yi yine güvenli ülkeler listesine almadı
Avrupa Birliği, Türkiye'yi yine güvenli ülkeler listesine almadı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Barış Arduç Coşkun Sabah Merve Boluğur Orhan Gencebay
Spor Erol Bulut Caner Erkin Emre Belözoğlu Servet Yardımcı Ertuğrul Sağlam
Daha Fazla Kaza Beyrut Lübnan Ağustos
Şu an buradasınız: Tepebaşı'nda yol ve kaldırım çalışmaları - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.8.2020 12:42:14. #1.14#
title