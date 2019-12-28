Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu 2020 faaliyetlerini görüştü

28.12.2019 10:53 | Son Güncelleme: 28.12.2019 10:58

Tepebaşı Belediyesi öncülüğünde oluşturulan, Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu'nun yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, kurulun 2020 yılı faaliyetleri görüşüldü.



Tepebaşı Belediyesi öncülüğünde, tarım ve hayvancılık ile ilgili sorunların masaya yatırılması, üreticilerin günümüz koşullarına uyum sağlamaları, tarımsal alanda yaşanan gelişmelerin takip edilebilmesi gibi hedefler ile oluşturulan Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu faaliyetlerini sürdürüyor. Kurulun yıl sonu yönetim kurulu toplantısı, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş ve Kırsal Kalkınma Kurulu Yürütme Kurulu Başkanı Ziraat Mühendisi Çetin Toraman'ın yanı sıra kurul üyelerinin katılımı ile gerçekleştirildi.



Toplantıda, kurulun 2019 yılında gerçekleştirilen faaliyetleri hakkında sunum gerçekleştirildi. Daha sonra 2020 yılı için planlanan eğitim ve projeler ele alındı. Bu kapsamda 2020 yılında yapılması planlanan hayvancılık ve tarım faaliyetleri de kurulca görüşüldü. Toplantıda fuar, festival gibi etkinliklerin yanı sıra üretici ve tüketim kooperatiflerin bir araya getirilmesi üzerine sürdürülen çalışmaların yoğunlaştırılması üzerine görüş alışverişinde de bulunuldu. Eskişehirli üreticiler için gerçekleştirilen eğitim ve proje çalışmalarına da değinilen toplantıda ayrıca tahıl üretilen yerlerde verimliliğin artırılması, Tepebaşı'nda düve hayvancılığının geliştirilmesi, üretici pazarlarının sürdürülmesi gibi konularda görüş birliğine varıldı.



Öte yandan Tepebaşı Kırsal Kalkınma Kurulu üyelerinin görüş ve önerilerini açıkladığı toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA