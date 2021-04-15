Tepebaşı Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında
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Tepebaşı Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Tepebaşı Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında

Tepebaşı Belediyesi, Nihal-İsmail Akçura Aşevi ile bu Ramazan ayında da Eskişehirlilerin destekleri ile ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına ulaşıyor.

Tepebaşı Belediyesi, Nihal-İsmail Akçura Aşevi ile bu Ramazan ayında da Eskişehirlilerin destekleri ile ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına ulaşıyor. Başkan Ataç da "Aşevimiz ile bu Ramazan ayında da paylaşmanın huzurunu hep beraber hissediyoruz" dedi.

Tepebaşı Belediyesi'nin Çamlıca Mahallesi'nde faaliyet gösteren aşevi, bu Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek hizmeti vermeyi sürdürüyor. Tepebaşı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne bağlı olarak hizmet veren aşevinde hazırlanan yemekler, Tepebaşı Belediyesi ekipleri tarafından evlere servis edilerek vatandaşlara teslim ediliyor. Ramazan ayında "İftarımızı Paylaşalım" sloganı ile faaliyetlerine devam eden olan Tepebaşı Belediyesi, hayırsever Eskişehirlilerin de destekleriyle iftar sofralarında vatandaşları sıcak yemekle buluşturuyor.

Başkan Ataç: "Sofralarımız ayrı olsa da kalplerimiz birlikte"

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da "2009'dan bu yana yüzbinlerce vatandaşımızın buluştuğu sokak iftarlarını bu sene düzenleyemiyoruz. Ama biz Tepebaşı olarak büyük bir aileyiz. Koronavirüsten dolayı sofralarımız ayrı olsa da kalplerimiz yine birlikte atıyor. Nihal-İsmail Akçura Aşevimiz ile bu Ramazan ayında da paylaşmanın huzurunu hep beraber hissediyoruz. Aşevimizde titizlikle hazırlanan yemekler ve erzak paketleri, ekiplerimiz tarafından evlere servis edilerek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza teslim ediliyor. Yardımsever Eskişehirlilerin de destekleriyle iftar sofraları sıcak yemekle buluşuyor. Hemşehrilerimiz de evinde yemek yapamayan, dezavantajlı ve dar gelirli vatandaşlarımız için destek olabilirler. Bu Ramazan ayının tüm dünyaya sağlık ve esenlikler getirmesini diliyorum" diye konuştu.

Aşevinin faaliyetleri hakkında bilgi almak ve destek olmak isteyen vatandaşların, 0 (222) 340 04 02 numaralı telefondan ve 444 44 26 numaralı Mavi Masa hattından yetkililere ulaşabiliyor. - ESKİŞEHİR

Tepebaşı Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında
Tepebaşı Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında
Tepebaşı Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında
Tepebaşı Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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