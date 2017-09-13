Tepe'den Albayrak'a Ziyaret
Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı ziyaret etti.
Muratlı Belediye Başkanı Nebi Tepe, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ı ziyaret etti.
Büyükşehir Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muratlı Belediye Başkanı Tepe, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak'ı ziyaret ederek, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aktardı.
Albayrak da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Tepe'ye teşekkür etti.
Tepe'ye ziyaretinde, Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneği Başkanı Hüseyin Bayol da eşlik etti.