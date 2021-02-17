Teorik eğitim nedir? Teorik eğitim nasıl yapılır? Teorik ders ne demek?

Üniversitelerde teorik eğitim için açıklama geldi. 2020'nin Mart ayından itibaren uzaktan eğitime geçilen üniversitelerde, önümüzdeki bahar yarıyılı için Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ve YÖK'ün tavsiye kararları ve görüşleri üzerine birçok üniversite, bahar dönemi için teorik eğitim modeline geçiş yapıyor.

Üniversitelerde bahar döneminde uygulamalı eğitim gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimler ise online yapılacak. Peki, Teorik eğitim nasıl yapılır? Teorik ders ne demek? Teorik eğitim nedir?

YÖK, uygulamalı eğitimin gruplar halinde yüz yüze, teorik eğitimlerin ise asgari yeterlikler dikkate alınarak çevrim içi yapılmasına karar verdi. Peki, Teorik eğitim nedir? Teorik eğitim nasıl yapılır? Teorik ders ne demek?

TEORİK EĞİTİM NEDİR?

Teorik eğitim çoğunlukla ya da bütünüyle kuramsal konu ve sorunların ele alındığı, tartışıldığı derslerdir.

Teorik ders kısaca öğretmenlerin tahtaya geçip anlattığı derstir.

Teorik derslerde akademisyen öğrencilere ders anlatımı gerçekleştiriyor. Örneğin diş hekimliği fakültelerinde hastaya uygulanan diş çekiminin yapılması uygulamalı eğitim alanına giriyor.

Uygulamalı derslerde eğitimciler öğrencilerden öğrendikleri bilgileri göstermesini isteyebilir. Direksiyon sınavları da uygulamalı eğitim kapsamında girmektedir.

Teorik, kitaplardan ve diğer eğitim kaynaklarından öğrenilen bilgidir, Pratik ise öğrenilen bilginin fiziksel olarak uygulama yapılmasıdır.