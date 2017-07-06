Tenis: Wimbledon

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın dördüncü gününde tek kadınlarda favori tenisçilerden Karolina Pliskova, organizasyona veda etti.



İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen turnuvanın dördüncü gününde, tek erkekler ve kadınlar kategorilerinde ikinci tur maçları tamamlandı.



Tek erkeklerde dünya 2 numarası Novak Djokovic ve kariyerinde 7 Wimbledon şampiyonluğu bulunan 3 numaralı seribaşı Roger Federer, rakiplerini kolaylıkla geçerek tur atladı. Sırp Djokovic, Çek tenisçi Adam Pavlasek önünde, İsviçreli Federer de Sırp Dusan Lajovic karşısında 3-0 galip ayrılarak üçüncü tura adını yazdırdı.



Kerber zorlanmadı



Tek kadınlarda dünya 1 numarası Angelique Kerber, Belçikalı Kirsten Flipkens'i 2-0 mağlup ederek üst tura kaldı.



Üç numaralı seribaşı Karolina Pliskova ise Slovak Rybarikova'ya ikinci turda elenerek günün sürprizine imza attı.



Beşinci günün programı



Wimbledon'da yarın başlayacak üçüncü tur maçlarında erkeklerin 1 numaralı seribaşı Andy Murray ile İtalyan Fabio Fognini ve 4 numaralı seribaşı İspanyol Rafael Nadal ile Rus Karen Khachanov karşılaşacak.



Kadınlarda ise 2 numaralı seribaşı Rumen Simona Halep ile Çinli Shuai Peng, 4 numaralı seribaşı Ukraynalı Karolina Elina Svitolina ile Alman Carina Witthoeft maça çıkacak.



Günün sonuçları



Seribaşı listesinde ilk 20'de bulunan tenisçilerin oynadığı maçlar şöyle sonuçlandı:



Kadınlar



Angelique Kerber (Almanya) (1) - Kirsten Flipkens (Belçika): 2-0 (7-5, 7-5)





Magdalena Rybarikova (Slovakya) - Karolina Pliskova (Çekya) (3): 2-1 (3-6, 7-5, 6-2)



Caroline Wozniacki (Danimarka) (5) - Tsvetana Pironkova (Bulgaristan): 2-0 (6-3, 6-4)



Svetlana Kuznetsova (Rusya) (7) - Ekaterina Makarova (Rusya): 2-0 (6-0, 7-5)



Agnieszka Radwanska (Polonya) (9) - Christina McHale (ABD): 2-1 (5-7, 7-6, 6-3)



Alison Riske (ABD) - Kristina Mladenovic (Fransa) (12): 2-1 (2-6, 6-4, 6-4)



Garbine Muguruza (İspanya) (14) - Yanina Wickmayer (Belçika): 2-0 (6-2, 6-4)



Timea Bacsinszky (İsviçre) (19) - Kristina Kucova (Slovakya): 2-0 (6-1, 6-0)



Erkekler



Novak Djokovic (Sırbistan) (2) - Adam Pavlasek (Çekya): 3-0 (6-2, 6-2, 6-1)





Roger Federer (İsviçre) (3) - Dusan Lajovic (Sırbistan): 3-0 (7-6, 6-3, 6-2)



Milos Raonic (Kanada) (6) - Mikhail Youzhny (Rusya): 3-1 (3-6, 7-6, 6-4, 7-5)



Dominic Thiem (Avusturya) (8) - Gilles Simon (Fransa): 3-1 (5-7, 6-4, 6-2, 6-4)



Alexander Zverev (Almanya) (10) - Frances Tiafoe (ABD): 3-0 (6-3, 6-4, 6-3)



Tomas Berdych (Çekya) (11) - Ryan Harrison (ABD): 3-1 (6-4, 6-3, 6-7, 6-3)





Grigor Dimitrov (Bulgaristan) (13) - Marcos Baghdatis (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-0 (6-3, 6-2, 6-1)



Gael Monfils (Fransa) (15) - Kyle Edmund (Büyük Britanya): 3-0 (7-6, 6-4, 6-4)



Sebastian Ofner (Avusturya) - Jack Sock (ABD) (17): 3-2 (6-3, 6-4, 3-6, 2-6, 6-2)