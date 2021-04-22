Teneke Kafalar kimdir? Teneke Kafalar Twitch ve YouTube kanalı!

Türkiye'nin en çok tanınan kanallarından biri olan Tekene Kafalar kanalı, Twitch ve YouTube kanallarında içerik üretmeye devam ediyor. Peki, Twitch yayınları sırasında eğlenceli yayınlar gerçekleştiren Teneke Kafalar kimdir? Tenekele Kafalar ekibinde kaç kişi bulunuyor, isimleri neler? Detaylar haberimizde!

Türkiye'nin en çok tanınan ve severek takip edilen eğlence kanallarından birisi olan Teneke Kafalar aktif yayın hayatını hangi platformlarda sürdürüyor? Teneke Kafalar kanalında bulunan isimler kimdir? Teneke Kafalar Twitch ve YouTube kanalı!

TENEKE KAFALAR KİMDİR?

Teneke Kafalar uzun süredir YouTube platformunda içerik üreten bir ekiptir. Siz sadece zSuat asıl adıyla Suat Bıçakçı olarak biliyor olabilirsiniz. Fakat Teneke Kafalar 4 kişilik bir ekipten oluşuyor. YouTube'da paytığı eğlenceli içeriklerle popüler olan Suat Bıçak, sosyal medyada zSuat olarak tanınmaktadır. İzleyenlerin tanıdığı fakat çoğunluğunun kanalın ortaklarından biri olduğunu bilmediği kişi Osman Balcılar nam-ı değer OoSee'dir. Diğer ekip üyeleri ise; Burak Orçan ve Hilmi Namlı'dır.

Teneke Kafalar 9 Mayıs 2015 tarihinde YouTube platformuna giriş yapmıştır. Aktif olarak bulunan ilk videosu 17 Aralık 2015 tarihinde yayınlanmıştır. Yaklaşık 650'nin üzerinden videosu bulunan kanalın toplam izlenme sayısı 150 milyarın üzerindedir. YouTube kanalında genellikle PUBG, Amons Us gibi taktiksel ağırlıklı oyun içerikleri paylaşılıyor.

Teneke Kafalar Twitch platformu üzerinde yayın açtıkları zaman yüksek izlenme sayılarına ulaşabiliyorlar. Sadece sohbet, Assassin's Creed: Odyssey, Among Us, Worms W.M.D, PUBG gibi birçok kategoride oyunlar oynayarak eğlenceli yayınlar gerçekleştiriyorlar.

TENEKE KAFALAR TWITCH, YOUTUBE VE SOSYAL MEDYA HESAPLARI

Twitch'te 233 bin'den fazla takipçisi olan Teneke Kafalar, platformda yayın açtığında yüksek izlenme sayılarına ulaşabiliyor. Ek olarak YouTube'da 637 bin'den, Instagram'da 40 bin'den, Twitter'da ise aktif olmayan kanalın 636 takipçisi bulunuyor.