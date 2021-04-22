Teneke Kafalar kimdir? Teneke Kafalar Twitch ve YouTube kanalı!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Teneke Kafalar kimdir? Teneke Kafalar Twitch ve YouTube kanalı!

Teneke Kafalar kimdir? Teneke Kafalar Twitch ve YouTube kanalı!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Türkiye'nin en çok tanınan kanallarından biri olan Tekene Kafalar kanalı, Twitch ve YouTube kanallarında içerik üretmeye devam ediyor. Peki, Twitch yayınları sırasında eğlenceli yayınlar gerçekleştiren Teneke Kafalar kimdir? Tenekele Kafalar ekibinde kaç kişi bulunuyor, isimleri neler? Detaylar haberimizde!

Türkiye'nin en çok tanınan ve severek takip edilen eğlence kanallarından birisi olan Teneke Kafalar aktif yayın hayatını hangi platformlarda sürdürüyor? Teneke Kafalar kanalında bulunan isimler kimdir? Teneke Kafalar Twitch ve YouTube kanalı!

TENEKE KAFALAR KİMDİR?

Teneke Kafalar uzun süredir YouTube platformunda içerik üreten bir ekiptir. Siz sadece zSuat asıl adıyla Suat Bıçakçı olarak biliyor olabilirsiniz. Fakat Teneke Kafalar 4 kişilik bir ekipten oluşuyor. YouTube'da paytığı eğlenceli içeriklerle popüler olan Suat Bıçak, sosyal medyada zSuat olarak tanınmaktadır. İzleyenlerin tanıdığı fakat çoğunluğunun kanalın ortaklarından biri olduğunu bilmediği kişi Osman Balcılar nam-ı değer OoSee'dir. Diğer ekip üyeleri ise; Burak Orçan ve Hilmi Namlı'dır.

Teneke Kafalar 9 Mayıs 2015 tarihinde YouTube platformuna giriş yapmıştır. Aktif olarak bulunan ilk videosu 17 Aralık 2015 tarihinde yayınlanmıştır. Yaklaşık 650'nin üzerinden videosu bulunan kanalın toplam izlenme sayısı 150 milyarın üzerindedir. YouTube kanalında genellikle PUBG, Amons Us gibi taktiksel ağırlıklı oyun içerikleri paylaşılıyor.

Teneke Kafalar Twitch platformu üzerinde yayın açtıkları zaman yüksek izlenme sayılarına ulaşabiliyorlar. Sadece sohbet, Assassin's Creed: Odyssey, Among Us, Worms W.M.D, PUBG gibi birçok kategoride oyunlar oynayarak eğlenceli yayınlar gerçekleştiriyorlar.

TENEKE KAFALAR TWITCH, YOUTUBE VE SOSYAL MEDYA HESAPLARI

Twitch'te 233 bin'den fazla takipçisi olan Teneke Kafalar, platformda yayın açtığında yüksek izlenme sayılarına ulaşabiliyor. Ek olarak YouTube'da 637 bin'den, Instagram'da 40 bin'den, Twitter'da ise aktif olmayan kanalın 636 takipçisi bulunuyor.

  • Teneke Kafalar: Twitch: twitch.tv/tenekekafalar_tk
  • Teneke Kafalar: youtube.com/tenekekafalar
  • Teneke Kafalar: instagram.com/tenekekafalar/
  • Teneke Kafalar: twitter.com/tenekekafalar
Beyne en çok zarar veren yiyecek ve içecekler! Öğrenme hızını azaltıyorlar
Beyne en çok zarar veren yiyecek ve içecekler! Öğrenme hızını azaltıyorlar
Çocuklara özgüven nasıl aşılanır? Uzman isim yanıtladı
Çocuklara özgüven nasıl aşılanır? Uzman isim yanıtladı
Milyonlarca takipçisi olan yayıncı Félix Lengyel, Twitch'in jakuzi yayınlarına ateş püskürdü
Milyonlarca takipçisi olan yayıncı Félix Lengyel, Twitch'in jakuzi yayınlarına ateş püskürdü
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Nikos Dendias Ruhsar Pekcan Yıldırım Akbulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Ezgi Mola Cansu Dere Acun Ilıcalı
Spor Bülent Uygun Sergen Yalçın Mete Kalkavan Mustafa Cengiz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Teneke Kafalar kimdir? Teneke Kafalar Twitch ve YouTube kanalı! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 12:31:51. #1.16#

title