Ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu

19.10.2020 00:58 | Son Güncelleme: 19.10.2020 01:12
Ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu

Son dönemlerde yıldızı parlayan oyuncu Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle Türkiye'nin doğusu ve güneydoğusunda geçen hikayelerle ilgili film projelerinin aranan oyuncusu oldu.

Son dönemlerde yıldızı parlayan oyuncu Kadim Yaşar, ten rengi nedeniyle Türkiye'nin doğusu ve güneydoğusunda geçen hikayelerle ilgili film projelerinin aranan oyuncusu oldu. Sevilen oyuncu, "Biliyorsunuz esmerim, tenimizden dolayı bu bölgeyi anlatan projelerde çağırıyorlar, biz de geliyoruz" diye konuştu.

İlk oyunculuk deneyimini 2002 yılında Ekmek Teknesi dizisi ile yaşayan ve ardından Şubat Soğuğu, Beşinci Boyut, Yeşeren Düşler, Yağmurdan Sonra, Aşka Sürgün, Hayatımın Kadınısın, Fırtına, İki Koca Adam, Öldür Onu, Press, Kar'daş, Tek Başımıza, Paramparça, Babalar ve Evlatlar, Kaçak, Tatar Ramazan, Baba, Neden Tarkovski Olamıyorum, Urfalıyam Ezelden, Murtaza ve Fırtına gibi film projelerinde yer alan Kadim Yaşam, son dönemlerde ise izlenme rekorları kıran dizilerde sergilediği performansı ile beğeni topluyor. Özellikle Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde geçen hikayelerin aranan oyuncusu olan Yaşar, bunun sebebinin ise ten renginden kaynaklandığını kaydetti. Muş Varto doğumlu olan Kadim Yaşar, kendisinin de yaşadığı bölgeyi anlatan projelerde yer almayı sevdiğini belirterek, "Biliyorsunuz esmeriz. Tenimizden dolayı, esmer olmamızdan dolayı çağırıyorlar geliyoruz. Bu doğanın, bu coğrafyanın insanı olmamız nedeniyle, hikayeler de buranın hikayeleri olunca çağırıyorlar, geliyoruz" dedi.

"Kaşın gözün detayı ile uğraşıyoruz"

Gaziantep'te çekimleri süren ve yönetmenliğini Cem Akyoldaş'ın yaptığı Benim Adım Melek dizisine bu sezon katılan Kadim Yaşar, çekimlerin çok yoğun ve yorucu olmasına rağmen oldukça da keyifli geçtiğini belirterek, "Ekip olarak keyifli bir zaman geçirmeye, hep birlikte pandemi sürecinde hep birlikte bu işin altından kalkmaya çalışıyoruz. Biz detay iş yapıyoruz. Kaşın gözün detayı ile uğraştığımız için zaman alıyor, sabretmek gerekiyor. Hazırlıklı olmak gerekiyor. Çünkü her an bir aksaklık çıkabilir. Gaziantep, bu bölge her yönüyle çok güzel. Burası tarih öncesi medeniyetlerinden baktığımızda Gılgamış'ın toprakları. Gaziantep'in ne kadar, nasıl bir geçmişi olduğunu Zeugma Müzesi'ne gittiğimizde görüyoruz. Gaziantep ve bu bölgenin kültürü de gelişmiş, gayet güzel, insanları da, Anadolu'nun diğer bölgelerindeki insanlar gibi cömertler. Yüreklerini açıyorlar. Keyifli bir şekilde vakit geçiriyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum İlham Aliyev Engin Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özgü Namal Seda Sayan Cansu Dere Derviş Zaim
Spor Serdar Aziz Gökhan Gönül Eddie Newton Sergen Yalçın Garry Rodrigues
Daha Fazla Kıbrıs Göztepe Gaziantep Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ten rengi nedeniyle setlerin aranan oyuncusu oldu - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.10.2020 01:22:56. #1.14#
title