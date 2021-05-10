Temsilcimiz fastPay Wildcats'in PSG Talon'a kaybetmesiyle birlikte gruptan çıkma ihtimali kalmadı

Sonuç istediğimiz gibi olmasa da gösterdiğiniz çaba için teşekküler çocuklar!

MSI 2021 B grubunda temsilcimiz fastPay Wildcats bir önceki maçında grup favorisi 'ı mağlup etmişti. İlk üç maçımızda galibiyet alamadığımız için bugünkü maçları kazanmamız hayati önem taşıyordu. Kaybetme lüksümüzün olmadığı günün ikinci maçında PCS temsilcisi PSG Talon ile karşı karşıya geldik.

Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Önceki maçlarda da gördüğümüz bireysel hatalar bizi geri düşürdü. Turnuva boyunca belki de en iyi yaptığımız şeyi tekrar yaparak kendimiz için iyi sonuçlanabilecek savaşları bulduk. Orta oyunda iki takım arasındaki altın farkı iki bin civarındaydı. Rakibimize maçı kapatacak kadar üstünlük vermedik. Takımımızın birincil taşıyıcısı HolyPhoenix'e kaynak aktarmayı başardık.

Geç oyuna gidilirken Farfetch'ten çok kötü bir hata geldi. Baron güçlendirmesini kaybetmemizin ardından alt koridorda da yaptığımız kötü savaş sonucu momentumu rakibe kaptırdık. Geç oyunda daha güçlü kompozisyona sahip olan PSG Talon ekibi orta koridorda kazandığı savaşın ardından maçı kapatmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte 1G4M durumuna gelen temsilcimiz fastPay Wildcats'in gruptan çıkma ihtimali kalmadı. Her ne kadar sonuç istediğimiz gibi olmasa da gösterdiğiniz çaba için teşekkürler çocuklar. İnşallah daha güçlü döneceğiz.

Kaynak: Playerbros