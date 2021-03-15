Temsilcimiz Digital Athletics PGI.S haftalık finalini ikinci sırada bitirdi

Global Invitational.S'te 4.haftanın sonuna gelindi. Temsilcimiz Digital Athletics hafta sonu oynadığı 10 karşılaşma sonucunda 76 puan toplayarak ikinci sıraya yerleşmeyi başardı. İşte ilk beş sıralaması:

Zenith Esports 86 puan

Digital Athletics 76 puan

Multicircle Gaming 75 puan

Daytrade Gaming 68 puan

Meta Gaming 63 puan

Karşılaşmalar sonucunda en çok kill alan oyuncumuz 13 kill ile CodeMarco oldu. Smash ve Mıtraleıus 12'şer kill ile onu takip etti. En çok hasar vuran oyuncumuz ise 3114 ile Smash oldu.

Digital Athletics elde ettiği başarı sonucunda 75 bin dolarlık ödülün sahibi oldu. Birinci Zenith Esports ise 150 bin dolar ödül almaya hak kazandı.

Turnuvanın formatına ve kalan maçlara ulaşabilirsiniz. Kalan iki haftada temsilcimize başarılar diliyoruz.

Kaynak: Playerbros