Temsilcimiz Closer LCS kariyerinde ilk kez finale yükseldi!

Temsilcimiz Closer'a finalde Team Liquid karşısında başarılar diliyoruz.

LCS 2021 Yaz Mevsimi kaybedenler grubu dördüncü turunda Perkz'lü Cloud9'ı 3-1 mağlup etmeyi başaran temsilcimiz Closer'ın ekibi 100 Thieves, büyük finalde Team Liquid'in rakibi oldu. LCS kariyerinde ilk kez finale yükselmeyi başaran Can 'Closer' Çelik, şampiyonluğa yalnızca bir seri uzaklıkta..

LCS finalinin adı 100 Thieves vs Team Liquid

Kaybedenler grubu üçüncü turunda Cloud9'ın 'i elemesinden sonra büyük final için yalnızca üç aday kalmıştı. Kazananlar grubu dördüncü turundan galibiyetle ayrılarak adını finale yazdıran Team Liquid, alt taraftan gelecek rakibini beklemeye başlamıştı. Son serilerdeki performansı ivmelenerek artan Cloud9 ekibi ile Closer'lı 100 Thieves, kalan son koltuk için kıyasıya mücadele verdi.

Hem normal sezonda hem de mevsim finallerinde yüksek standardını korumayı başaran 100 Thieves, Cloud9'ı 3-1'lik skorla geçerek final biletinin sahibi oldu. Bir önceki seride Team Liquid'e 3-2 yenilen 100T büyük finalde rövanşı almak istiyor.

Closer'ın ilk LCS finali

Golden Guardians döneminde lige alıştıktan sonra performansını sürekli arttıran temsilcimiz Closer, LCS'in en iyi ormancılarından biri olmayı başardı. GG oyuncularından FBI, Huhi ve Closer'ın 100 Thieves'e transfer olması ve Schalke'den Abbedagge transferiyle birlikte elit bir takım haline büründüler. Closer ise takımın ana karar mekanizması olmasının yanı sıra yer yer taşıyıcı görevi de üstlendi. LCS'deki dördüncü sezonunda finale yükselen temsilcimiz Can 'Closer' Çelik'e Team Liquid karşısında başarılar diliyor, şampiyonluğa ulaşarak ülkemizi gururlandıracağına yürekten inanıyoruz. 100 Thieves ile Team Liquid arasında oynanacak final serisi bu akşam saat 23: 00'da başlayacak. Bugün oynanan Cloud9 serisinin özet görüntülerine ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros