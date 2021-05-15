Temsilcimiz Armut'un ekibi Mad Lions RNG'nin yenilmezlik serisini bozamadı!

RNG'ye dur diyebilen henüz çıkmadı

MSI grup aşamasında sürprize izin vermeyek gösterdiği performansla kapışma aşamasına çıkmaya hak kazanan LEC şampiyonu Mad Lions, dün ve Pentanet GG'ye karşı oynadıkları iki karşılaşmayı da kazanarak son dörde kalmak için güzel bir başlangıç yapmıştı. Bugün ise zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede şu ana kadar mağlubiyet yüzü görmeyen RNG ekibiyle karşı karşıya geldiler.

Seçim yasaklama ekranından Mad Lions'ın bir adım geride çıktığını söyleyebiliriz. Gnar seçimini görerek Armut'a Wukong vermeyi tercih ettiler. Bu da koridor aşamasında minyon farkı oluşmasına sebep oldu. Maçın çok erken dakikalarında alt nehirde Mad Lions'ın dört oyuncusunun sihirdar büyülerini harcaması tempoyu RNG tarafına döndürdü.

Orman Morgana seçimi istenileni pek veremedi. MAD adına erken oyunda alev ejderini alarak rakibinin ruh tehditini geciktirmiş olmaları sevindirici tek haberdi. Üst koridorda yapılan ayrık savaşta Armut'un dört skor alması koridor aşamasında yaşadığı sıkıntıları telafi etti. Orta oyunda RNG'nin baron güçlendirmesini alarak yaptığı kuşatmayla birlikte altın farkı altı bin civarlarına kadar çıktı. İkinci baron güçlendirmesiyle inhibitörleri açmak isteyen RNG'ye Mad Lions iyi cevap vererek oyunda tutunmayı başardı.

34.dakikada Armut'un tek başına orta koridorda yakalanmasından sonra tekrar baron güçlendirmesini alarak kuşatma yapan RNG ekibi maçı kapatmasını bildi.

Sıradaki karşılaşmalar:

Cloud9 vs PSG Talon — 19: 00

Pentanet.GG vs DWG KIA — 20: 00

Mad Lions vs PSG Talon — 21: 00

Maçları Lolespor ve kanalı üzerinden takip edebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros