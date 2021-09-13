TEMŞAD Başkanı ve gazi Sedat Selim Öztürk'ün cenazesi İzmir'de toprağa verildi

İzmir'de kanser nedeniyle yaşamını yitiren Tüm Emniyet Teşkilatı Mensupları Vazife Malulleri ve Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (TEMŞAD) Derneği Başkanı ve gazi Sedat Selim Öztürk son yolculuğuna uğurlandı.

Karşıyaka'da tedavi gördüğü özel hastanede 63 yaşında hayatını kaybeden Öztürk'ün Türk bayrağına sarılı cenazesi, polis merasim mangası tarafından Beşikçioğlu Camisi'ne getirildi.

Öztürk'ün eşi Mevhibe Öztürk ve çocukları taziyeleri kabul etti.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Öztürk'ün naaşı Örnekköy Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nesim Tanğlay, polisler, gaziler ve Öztürk ailesinin yakınları katıldı.

Sedat Selim Öztürk, 1987 yılında özel harekat polisi olarak görev yaptığı Bingöl'de terör örgütü PKK ile girilen çatışmada gazi olmuştu.

Öztürk, yaklaşık bir yıldır akciğer kanseri tedavisi görüyordu.