Temmuzda Termal Suyla "Isınıyor"
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, belediyenin jeotermal su çıkarma projesini yürüten müteahhit Ahmet Gündoğdu, 650 derinlikte bulunan ve yaklaşık 20 metre yükseğe fışkıran sıcak suyun altına girerek, serin rüzgarların estiği bölgede ısınmaya çalışıyor.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde, belediyenin jeotermal su çıkarma projesini yürüten müteahhit Ahmet Gündoğdu, 650 derinlikte bulunan ve yaklaşık 20 metre yükseğe fışkıran sıcak suyun altına girerek, serin rüzgarların estiği bölgede ısınmaya çalışıyor.
Kaynak: Dunya.com