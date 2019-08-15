Temmuz ayında 136 bin 968 yolcuya hizmet verdi

15.08.2019 12:24

2019 yılı Temmuz ayı havalimanı istatistiklerine göre, Samsun-Çarşamba Havalimanı iç hat yolcu trafiği 110 bin 802, dış hat yolcu trafiği 26 bin 166, toplam yolcu trafiği ise 136 bin 968 oldu.

Samsun Valisi Osman Kaymak konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2019 yılı Temmuz ayı havalimanı istatistiklerine göre, Temmuz ayında Samsun-Çarşamba Havalimanı iç hat yolcu trafiği 110 bin 802, dış hat yolcu trafiği 26 bin 166, toplam yolcu trafiği ise 136 bin 968 oldu. 2019 yılı Temmuz ayında Samsun-Çarşamba Havalimanına iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 1243, dış hatlar uçak trafiği 210 olmak üzere, toplam uçak trafiği 1453 olarak gerçekleşti. 2019 yılı Temmuz ayında Samsun-Çarşamba Havalimanı yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 1545 ton oldu. Samsun-Çarşamba Havalimanı 2019 yılı Ocak-Temmuz ayı sonu itibarıyla hizmet verilen toplam yolcu sayısı 889 bin 95, uçak trafiği 7 bin 740, yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise 7 bin 626 ton olarak gerçekleşti" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA