Temmuz ayı normalleşme planı nedir? Koronavirüs normalleşme planı nedir? Cumhurbaşkanlığı normalleşme takvimi nedir? Temmuz ayı corona planı!
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Temmuz ayı normalleşme planı nedir? Koronavirüs normalleşme planı nedir? Cumhurbaşkanlığı normalleşme takvimi nedir? Temmuz ayı corona planı!

Koronavirüs salgını ülkemizde azalarak etkisini yitirmeye devam ederken Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Takvimi Planı yayımlandı. Takvim planında, sosyal hayattan ekonomiye, spordan eğitime, turizmden adli işlere, eğlenceden ibadetlere kadar tüm normalleşme süreci aylık olarak gün gün yer aldı. Temmuz ayı koronavirüs normalleşme planı nedir?

Temmuz ayı normalleşme planı nedir? Koronavirüs normalleşme planı nedir? Cumhurbaşkanlığı normalleşme takvimi nedir? Temmuz ayı corona planı!
13.05.2020 10:58 | Son Güncelleme: 13.05.2020 10:58

Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Takvimi Planı yayımlandı. Planda sosyal hayattan ekonomiye, spordan eğitime, turizmden adli işlere, eğlenceden ibadetlere kadar tüm normalleşme süreci gün gün yer aldı. İşte normalleşme sürecinde yasakların kalkacağı, hayatın eskiye döneceği tarihler yer almakta.

TEMMUZ AYI PLANI

SOSYAL YAŞAM ALANLARI

• Düğün salonu, sinema, tiyatro ve gösteri merkezlerinde kısıtlamaların kaldırılması (1 Temmuz 2020)

Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte gün gün tüm tarihler

• İş veya hizmet sözleşmelerinin feshedilmesine ilişkin kısıtların kaldırılması (17 Temmuz 2020)

• Yetki tespiti, toplu iş sözleşmesi süreci, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavta ilişkin sürelerin pandemi öncesindeki gibi uygulanması (17 Temmuz 2020)

• Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK primleri ödemelerinin takvime uygun şekilde devam ettirilmesi (1 Temmuz 2020)

• Tek hekim tarafından 10 güne kadar rapor düzenlenmesi uygulamasına geri dönülme (1 Temmuz 2020)

Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte gün gün tüm tarihler

Temmuz ayı normalleşme planı nedir? Koronavirüs normalleşme planı nedir? Cumhurbaşkanlığı normalleşme takvimi nedir? Temmuz ayı corona planı!
NORMALEŞME PLANLARI

EĞİTİMLER VE KURSLAR

• Ara verilen İşbaşı Eğitim Programlarının devamının

sağlanması (6 Temmuz 2020)

• Telefon üzerinden ve online olarak yürütülmekte olan Aile Danışmanlığı hizmetinin fiziki olarak yürütülmeye başlanması (1 Temmuz 2020)

• Eğitici eğitimleri ve halk eğitimlerine ve Aile Eğitim Programı'na devam edilmesi (1 Temmuz 2020)

• Huzurevlerine yeni kabullerin ve nakillerin alınmaya başlanması (1 Temmuz 2020)

• Çocuk bakım kuruluşlarında ziyaretçi kısıtının illerin salgınla mücadele durumları göz önüne alınarak il bazında kademeli olarak kaldırılması (1 Temmuz 2020)

• Çocukların yakınlarına izinli verilmesi uygulamasının sağlık kontrolleri yapılması kaydıyla iller bazında yeniden başlatılması (1 Temmuz 2020)

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİSİ BORÇLARI GERİ ÖDEME

• Kredi borçlularından geri ödemelerin alınmaya başlanması (1 Temmuz 2020)

REHBERLİK VE DANIŞMA

• Merkezi sınavlara giren öğrencilere yönelik randevu sistemi ile tercih danışmanlığının başlatılması (15 Temmuz 2020)

ÖZEL EĞİTİM VE REHABİLİTASYON

• Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin faaliyete başlaması (1 Temmuz 2020)

Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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