Temizlik İşçisinin Cami Hassasiyeti Duygulandırdı: Bu Elbise Camiye Yakışmaz
Kayseri'de, belediyede görevli temizlik işçisinin, kıyafeti tozlu olduğu için cami bahçesinde namaz kılması cep telefonu kamerasına yansıdı. İşçi, "Neden camide namaz kılmıyorsun" sorusuna "Ağabey üstüm tozlu. Bu elbise camiye yakışmaz." cevabını verdi.
Kayseri Merkez Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi Uhud Camisi'nin bahçesinde, çimlerin üzerinde namaz kılan belediye temizlik işçisi, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
"BU ELBİSE CAMİYE YAKIŞMAZ"
Kocasinan Belediyesinde görev yaptığı öğrenilen işçi, kendisini görüntüleyen vatandaşın yönelttiği "Namazı neden camide kılmadığı" sorusuna, "Ağabey üstüm tozlu. Bu elbise camiye yakışmaz." cevabını verdi.
Temizlik görevlisinin, gösterdiği hassasiyet nedeniyle bahçede namaz kılması, caminin güvenlik kamerasınca da kaydedildi.
BELEDİYE BAŞKANI MAKAMINDA AĞIRLADI
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'de temizlik işçisi olarak çalışan ve kıyafeti tozlu olduğu için namazı cami bahçesinde kılan işçiyi makamında ağırladı.
Kocasinan Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan 45 yaşındaki Mustafa Sapancı'yı makamına davet eden Çolakbayrakdar, belediye çalışanına kamu hakkını gözetip hassasiyet gösterdiği için teşekkür etti.
"KAMU HAKKINI GÖZETEN İŞÇİMİZİ KUTLUYORUM"
Belediye bünyesinde çalışan herkesin aynı duyarlılıkta olmasını temenni eden Ahmet Çolakbayrakdar, "Bu hassasiyet basına yansıyınca, bu kurumun başında olan biri olarak sizi tebrik etmek istedim. Temizlik işleri, çalışılması zor bir yer. Gecesi gündüzü, bayramı tatili olmayan bir alan. İnsanların tatil yaptığı dönemde bile onlara hizmet edip rahat ettirmek için sizlerin çalıştığı bir bölüm. Kurumumuzdaki çalışanlarımızın böyle nazik, hassas davranması son derece önemli. Senin şahsında bu şekilde düşünen, kamu hakkını gözeten işçilerimizi kutluyorum." diye konuştu.
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Allah''ın açık ayeti ''Ey ademoğulları! Tüm mescitlerde süslü, güzel giysilerinizi kuşanın. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez. ''(Araf 31) Bir müslümanın mescide giderken kirli/eski, bir müslümana yakışmayacak giysiler içinde olması yanlıştır. Konuyla alakalı hadislerde mevcuttur. İşçi kardeşimiz doğru bir hareket yapmıştır.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ibadet gizli olmalı kardeşim belediye başkanının şovuna benziyor , kendileri şatafattan zerre taviz vermezler ama camiyi kirletmemeye çalışan bir işçiyi kamu hakkını gözettiği için makamında ağırlıyor. . . Peh peh pehCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bak kanallara haberlere çikti para kazandi paraaCevap Yaz Yayından Kaldır
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ŞOV YAPAN ELEMAN, ÜSTÜM PİS DİYORSUN, NAMAZI İSTEDİĞİN YERDE KIL HİÇ FARKETMEZ. ALLAH SADECE CAMİİNİN İÇİNDE DEĞİL. BU HABERLER VE BU GİBİ ELEMANLAR, TABİKİ YÜRÜTÜLEN KAMPANYANIN BİR PARÇASI. BİZ DE SALAĞIZYA... LAN ELEMAN! VİDEOYA ÇEKİP SOSYAL MEDYADA DA PAYLAŞTIN MI?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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şow yapiyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır