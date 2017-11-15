Temizlik İşçileri, Çöpte Buldukları Çantayı Sahibine Teslim Ettiler

Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli işçileri, çöpte buldukları çantayı sahibine teslim etti.



Tarsus Belediyesi'nde vardiyalı olarak çalışan temizlik işçileri Ali Koçak, Tolga Can İren ve Duran Aydede, Şehitlertepesi Mahallesi'nde topladıkları çöpleri aktarma istasyonuna dökerken içi dolu çanta buldular.



Çantadaki kimlikten vatandaşa ulaşmayı başaran temizlik işçileri, aynı gün çantayı sahibine teslim etti. 2 bin TL'lik telefon, para ve kimliklerini eksiksiz teslim alan Hatice Tanrıverdi, çantanın yanlışlıkla çöpe atıldığını söyleyerek, çantayı bulan temizlik görevlilerine teşekkür etti. Hatice Tanrıverdi, "Böyle insanların hala olduğunu görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Evde çantanın olmadığını görünce şaşırdım. Çantamı çöpe nasıl attığımı hatırlamıyorum. Sonuçta çantam bulundu. Çok mutluyum, çünkü halen insanlık ölmemiş. Tarsus Belediyesine ve çantayı bulan görevlilere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun" dedi.



İşçilerden Ali Koçak, vardiya bitiminin ardından aktarma istasyonunda arabayı boşaltırken, gözlerine çantanın çarptığını, çöpten çantayı çıkarıp, içindeki bilgilerle sahibine ulaştırdıklarını söyledi. - MERSİN