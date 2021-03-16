(RİZE-ÖZEL)Temizlik görevlisi köpekle olan güldüren kovalamacasını anlattı
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(RİZE-ÖZEL)Temizlik görevlisi köpekle olan güldüren kovalamacasını anlattı

16.03.2021 19:23 | Son Güncelleme: 16.03.2021 19:48

(RİZE-ÖZEL)Temizlik görevlisi köpekle olan güldüren kovalamacasını anlattı Rize'de temizlik görevlisi ile köpek arasında yaşanan eğlenceli dakikalar sosyal medyada beğeni rekorları kırdı.

(RİZE-ÖZEL)Temizlik görevlisi köpekle olan güldüren kovalamacasını anlattı

RİZE - Rize'de temizlik görevlisi ile köpek arasında yaşanan eğlenceli dakikalar sosyal medyada beğeni rekorları kırdı.

O anları anlatan ve sosyal medyada kendini gördüğünde çok şaşırdığını dile getiren Erhan Taşpınar isimli Rize Belesiyesi çalışanı "Bölgem olan İslampaşa mahallesinde çalışırken mola saatinde mola verdim. Orada ki sahipli bir köpek benim süpürgemi alıp koşmaya başladı. Bende peşinden koştum, böyle bir enstantane oldu. Orada bir vatandaş çekim yaptı ve internete attı. Öyle güleceğimiz bir durum oldu. Bende sosyal medyada rastladım. Hayvanları seviyorum, onlara değer veriyorum" ifadelerini kullandı.

Videoda ki 'O bana zimmetli' sözleri hakkında da konuşan Taşpınar "Biz ailecek Kemal Sunal filmlerini severek izleriz. Bende rahmetliyi çok seviyorum Allah gani gani rahmet eylesin. Onun için söyledim bende. Baya da bir yorum geldi. Süpürgeyi kurtardım ama zaten bana getirecekti onu" şeklinde konuştu.

(RİZE-ÖZEL)Temizlik görevlisi köpekle olan güldüren kovalamacasını anlattı
(RİZE-ÖZEL)Temizlik görevlisi köpekle olan güldüren kovalamacasını anlattı
(RİZE-ÖZEL)Temizlik görevlisi köpekle olan güldüren kovalamacasını anlattı
(RİZE-ÖZEL)Temizlik görevlisi köpekle olan güldüren kovalamacasını anlattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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