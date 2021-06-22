Temizlik görevlisi bulduğu 5 bin lirayı sahibine teslim etti
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Temizlik görevlisi bulduğu 5 bin lirayı sahibine teslim etti

İhlas Haber Ajansı / Hasan Tik - Haberler | Güncel

Temizlik görevlisi bulduğu 5 bin lirayı sahibine teslim etti Görme engelli çocuğun ameliyat parasını annesi düşürdü, temizlik görevlisi buldu Sultangazi'de bir annenin engelli çocuğunun ameliyat masrafları için biriktirdiği para dolu cüzdanı yerde bulan temizlik görevlisi cüzdanı sahibine...

Temizlik görevlisi bulduğu 5 bin lirayı sahibine teslim etti

Görme engelli çocuğun ameliyat parasını annesi düşürdü, temizlik görevlisi buldu

İSTANBUL - Sultangazi'de bir annenin engelli çocuğunun ameliyat masrafları için biriktirdiği para dolu cüzdanı yerde bulan temizlik görevlisi cüzdanı sahibine teslim etti.

Olay, önceki gün Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesinde yaşandı. 17 yıldır Sultangazi Belediyesi'nde temizlik görevlisi olan Eyüp Yıldız, temizlik yaptığı sırada yerde bir cüzdan buldu. Cüzdanın içinde para olduğunu fark eden Yıldız, durumu amirlerine iletti. Temizlik görevlisi para dolu cüzdanı yetkililere teslim etti. Sahibini bulmak için cüzdana bakan görevliler, içinde 5 bin TL para olduğunu ve kimliğin olmadığını belirledi.

Görme engelli oğlunun ameliyat parasını düşürdü

Görevliler cüzdanı incelediği sırada engelli oğluyla birlikte ekiplere yaklaşan kadın, cüzdanını düşürdüğünü ve görüp görmediklerini sordu. Bunun üzerine görevliler emin olmak için kadına cüzdanın nasıl olduğunu, içinde ne olduğunu sordu. Kadın ise görevlilere, görme engelli oğlunun ameliyatı için biriktirdiği 5 bin TL olduğunu söyledi. Bunun üzerine görevliler cüzdanı kadına teslim etti.

"Parayı sahibine teslim ettiğim için vicdanen rahatım"

Yaşanan olayı anlatan Temizlik Görevlisi Eyüp Yıldız, "Sorumlu olduğum bölgede temizlik yaparken yerde bir cüzdan buldum ve cebime koyup bekledim. Bu arada üst amirlerime de haber verip cüzdan bulduğumu belirttim. Sağ olsunlar geldiler bu esnada bir bayanın da bize doğru yaklaştığını gördüm. Yanıma gelip kendisinin bir cüzdan kaybettiğini belirtti. Bende cüzdanın içinde ne olduğunu sordum. 5 bin TL olduğunu söyledi ve cüzdanın rengini de doğru söyleyince amirlerimin huzurunda kendisine teslim ettim. Oda bize teşekkür etti ve bu paranın engelli olan çocuğunun ameliyat parası olduğunu belirtti. Parayı sahibine teslim ettiğim için vicdanen rahatım" dedi.

Mahalle sakinlerinden Murat bey, "Eyüp arkadaşımızı yıllardır tanıyorum. Ben 12 yıldır burada oturuyorum. Kendisi çok iyi bir arkadaşımızdır. Geçtiğimiz gün burada bir vatandaşımız cüzdanını düşürmüş. Sağ olsun Eyüp arkadaşımızda bulup kendisine teslim etti. Kendisi iyi, mert ve temiz bir insandır Sultangazi Belediyemize de çok teşekkür ederiz yollarımız ter temiz arkadaşımız da elinden geleni yapıyor daha öncede buna benzer vakalar oldu ve arkadaşımız yardımcı oldu bu nedenle kendisini çok sever ve sayarız" dedi.

(HT- MB-HK-

Temizlik görevlisi bulduğu 5 bin lirayı sahibine teslim etti
Temizlik görevlisi bulduğu 5 bin lirayı sahibine teslim etti
Temizlik görevlisi bulduğu 5 bin lirayı sahibine teslim etti
Temizlik görevlisi bulduğu 5 bin lirayı sahibine teslim etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Tik

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