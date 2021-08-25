Temizlik çalışanından insanlık dersi...Altın dolu cüzdan buldu, sahibine kendi imkanlarıyla ulaştırdı
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Temizlik çalışanından insanlık dersi...Altın dolu cüzdan buldu, sahibine kendi imkanlarıyla ulaştırdı

İhlas Haber Ajansı / Sadettin Aliusta - Haberler | Güncel

Temizlik çalışanından insanlık dersi...Altın dolu cüzdan buldu, sahibine kendi imkanlarıyla ulaştırdı Pursaklar Belediyesi temizlik işçileri tarafından altın dolu bir cüzdan bulundu.

Temizlik çalışanından insanlık dersi...Altın dolu cüzdan buldu, sahibine kendi imkanlarıyla ulaştırdı

ANKARA - Pursaklar Belediyesi temizlik işçileri tarafından altın dolu bir cüzdan bulundu. Kendi imkanlarıyla cüzdanı sahibine ulaştırmaya çalışan temizlik çalışanı, örnek davranışıyla gönüllerde yer edindi.

Pazar günü geç saatlerde cüzdanını kaybettiğini belirten Selahattin Murat içinde bir adet altın bileklik,bilezik, iki adet doğal gaz kartı ve bir miktar nakit bulunduğunu kaydederek, "Cüzdanımı bulan pursaklar belediyesi çalışanına ve belediyemize çok teşekkür ediyorum. Helal malmış ki geri döndü" diye konuştu.

Cüzdanı bulan temizlik çalışanı Hüseyen Aktaş ise, "Gece vardiyasında çalışırken saat 6 sularında gözüme bu cüzdan çarptı. İndim aşağı ve kontrol ettim. İçinden altın çıktı. Daha sonra temizlik işleri müdürümüze haber verdik. Doğal gaz kartından telefon numarası adres vs. tek tek uğraşıp kendisine ulaştılar. Çok şükür teslim ettik" şeklinde konuştu.

Temizlik çalışanından insanlık dersi...Altın dolu cüzdan buldu, sahibine kendi imkanlarıyla ulaştırdı
Temizlik çalışanından insanlık dersi...Altın dolu cüzdan buldu, sahibine kendi imkanlarıyla ulaştırdı
Temizlik çalışanından insanlık dersi...Altın dolu cüzdan buldu, sahibine kendi imkanlarıyla ulaştırdı
Temizlik çalışanından insanlık dersi...Altın dolu cüzdan buldu, sahibine kendi imkanlarıyla ulaştırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sadettin Aliusta

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