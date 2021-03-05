Temizlik Benim İşim neden yok? Bugün Temizlik Benim İşim neden yok? - Fox TV yayın akışı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Temizlik Benim İşim neden yok? Bugün Temizlik Benim İşim neden yok? - Fox TV yayın akışı

05.03.2021 09:42 | Son Güncelleme: 05.03.2021 09:45
Temizlik Benim İşim neden yok? Bugün Temizlik Benim İşim neden yok? - Fox TV yayın akışı

Temizlik Benim İşim yeni bölümü heyecanla bekleyen izleyiciler, program ile ilgili araştırmalarını hızlandırdılar. Temizlik Benim İşim bugün yok mu sorusu, 4 Mart Fox TV yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, Temizlik Benim İşim neden yok? Bugün Temizlik Benim İşim neden yok? - Fox TV yayın akışı

Temizlik Benim İşim'in bugün olup olmadığı merak ediliyor. Sunuculuğunu Kadir Ezildi'nin yaptığı yarışmada her hafta farklı yarışmacılar yarışıyor. Hafta içi her gün yayınlanan programın bugün yayın saatinde başlamaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. İşte detaylar

TEMİZLİK BENİM İŞİM NEDEN YOK?

Temizlik Benim İşim 4 Mart Fox TV yayın akışında yer almıyor. Yarışma 5 Mart'ta saat 14:30'da yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Programın neden bugün yayınlanmadığı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

FOX TV YAYIN AKIŞI

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Masumiyet

16:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık

16:15 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile Ana Haber

KADİR EZİLDİ KİMDİR?

1995 yılında dünyaya gelen Kadir Ezildi, özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalıştı. Anne tarafından Bayburt baba tarafından ise Konyalı olan Kadir Ezildi, FOX ekranlarının yeni yarışması Temizlik Benim İşim de sunucu olarak izleyici karşısına çıkıyor. İstanbul'da annesi ve erkek kardeşi ile birlikte yaşıyor. Kadir Ezildi'nin temizlik konusundaki takıntısı anne ve babasının ayrılmasından sonra başlamış. Sosyal medyada paylaştığı videolarla popüler olan Kadir Ezildi, katıldığı televizyon programı ile geniş kitlelere ulaştı ve reklam filmlerinde yer aldı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Meral Akşener Nikol Paşinyan Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Soral Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Hakan Taşıyan
Spor Ali Koç Arda Turan Fatih Terim Ünal Karaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Tatvan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Temizlik Benim İşim neden yok? Bugün Temizlik Benim İşim neden yok? - Fox TV yayın akışı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 09:45:28. #1.15#
title