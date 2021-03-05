Temizlik Benim İşim neden yok? Bugün Temizlik Benim İşim neden yok? - Fox TV yayın akışı

Temizlik Benim İşim yeni bölümü heyecanla bekleyen izleyiciler, program ile ilgili araştırmalarını hızlandırdılar. Temizlik Benim İşim bugün yok mu sorusu, 4 Mart Fox TV yayın akışı ile yanıt buldu. Peki, Temizlik Benim İşim neden yok? Bugün Temizlik Benim İşim neden yok? - Fox TV yayın akışı

Temizlik Benim İşim'in bugün olup olmadığı merak ediliyor. Sunuculuğunu Kadir Ezildi'nin yaptığı yarışmada her hafta farklı yarışmacılar yarışıyor. Hafta içi her gün yayınlanan programın bugün yayın saatinde başlamaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. İşte detaylar

TEMİZLİK BENİM İŞİM NEDEN YOK?

Temizlik Benim İşim 4 Mart Fox TV yayın akışında yer almıyor. Yarışma 5 Mart'ta saat 14:30'da yeni bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Programın neden bugün yayınlanmadığı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

FOX TV YAYIN AKIŞI

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Masumiyet

16:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık

16:15 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile Ana Haber

KADİR EZİLDİ KİMDİR?

1995 yılında dünyaya gelen Kadir Ezildi, özel bir hastanede arşiv sorumlusu olarak çalıştı. Anne tarafından Bayburt baba tarafından ise Konyalı olan Kadir Ezildi, FOX ekranlarının yeni yarışması Temizlik Benim İşim de sunucu olarak izleyici karşısına çıkıyor. İstanbul'da annesi ve erkek kardeşi ile birlikte yaşıyor. Kadir Ezildi'nin temizlik konusundaki takıntısı anne ve babasının ayrılmasından sonra başlamış. Sosyal medyada paylaştığı videolarla popüler olan Kadir Ezildi, katıldığı televizyon programı ile geniş kitlelere ulaştı ve reklam filmlerinde yer aldı.