Temizlik Benim İşim neden yok, bitti mi? 4 Mart FOX yayın akışı: Temizlik Benim İşim yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kadir Ezildi nerede?
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Temizlik Benim İşim neden yok, bitti mi? 4 Mart FOX yayın akışı: Temizlik Benim İşim yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kadir Ezildi nerede?

04.03.2021 14:55 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:00
Temizlik Benim İşim neden yok, bitti mi? 4 Mart FOX yayın akışı: Temizlik Benim İşim yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Kadir Ezildi nerede?

Kadir Ezildi'nin sunumuyla hafta içi her gün ekranlara gelen Temizlik Benim İşim programı bugün ekranlara gelmedi. Bu kapsamda araştırılan Temizlik Benim İşim neden yok, bitti mi? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

Hafta içi her gün ekranlara gelen Temizlik Benim İşim bugün yayın akışında yer almadı. Programın takipçileri fenomen yarışmayı ekranda görmemesinin ardından "Temizlik Benim İşim neden yok?, Kadir Ezildi nerede?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Temizlik Benim İşim yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TEMİZLİK BENİM İŞİM NEDEN YOK?

Hafta içi ekrana gelen programın yerine aynı saatte Masumiyet dizisinin tekrar bölümü ekrana geldi. Programın ekranda olmamasıyla ilgili bir açıklama gelmezken yeni bölümün tarihi de belli oldu.

KADİR EZİLDİ NEREDE?

Ekranların sevilen yarışması Temizlik Benim İşim'in neşeli sunucusu Kadir Ezildi, sosyal medya hesaplarından eğlenceli anlarını paylaşmaya devam ediyor. Temizlik Benim İşim çekiminde olan sunucu programın devam edeceğini de gösteriyore.

TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Fenomen program yayıncı kuruluşun yayın akışı bilgilerine göre 5 Mart 2021 Cuma günü ekranda olacak. Saat 14:30'da Cuma günü kaldığı yerden devam edecek olan programda yine oldukça eğlenceli görüntüler ortaya çıkacak.

FOX TV YAYIN AKIŞI 4 MART

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Masumiyet tekrar

16:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakika Sağlık

16:15 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli İle Ana Haber

20:00 Mucize Doktor

00:15 Masumiyet

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