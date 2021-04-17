Temizlenen Yeşilırmak'ta kayıklar yüzecek
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Temizlenen Yeşilırmak'ta kayıklar yüzecek

İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ - Haberler | Yerel

Temizlenen Yeşilırmak'ta kayıklar yüzecek Tokat'ın Turhal İlçesinde temizlenen Yeşilırmak'ta kayıklar yüzecek.

Temizlenen Yeşilırmak'ta kayıklar yüzecek

TOKAT - Tokat'ın Turhal İlçesinde temizlenen Yeşilırmak'ta kayıklar yüzecek.

Turhal Belediyesi tarafından Yeşilırmak nehrinde başlatılan 'Kanal Turhal kentsel altyapı ve yenileme projesi' devam ediyor. Nehir yatağında başlatılan temizleme çalışmalarında sona yaklaşıldı. Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, Kazım Karabekir Mahallesi sınırları içerisinde kalan alanın ıslah ve peyzaj düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi. Burada yaptığı açıklamada projenin tamamlanmasının ardından Yeşilırmak'ın ayrı bir güzelliğe bürüneceğini söyledi. Başkan Bekler, "Şehrimizin içerisinden geçen yaklaşık on kilometre uzunluğundaki Yeşilırmak nehrinde 'Kanal Turhal' projemizin bildiğiniz gibi yapımına başladık. İnşallah yapımından sonra Turhal'ın değeri kat ve kat artacaktır. Sağ ve sol sahildeki yürüyüş alanları ve bisiklet yollarımızla beraber mülkiyet ve yapı yasağı sorununu da inşallah çözeceğiz. Turhalların önümüzdeki yıllarda ailelerimizle, çocuklarımızla beraber oturup güzelce seyir yapabileceği ve içinde teknelerle tur atabileceğimiz Kanal Turhal projemiz ilçemize hayırlı olsun" dedi.

Kanal Turhal Projesi kapsamında Yeşilırmak, ilçe sınırları içerisindeki 3 kilometrelik alanda; dinlenme mekanları, açık spor alanları, gezi, koşu ve bisiklet yolları oluşturularak bölgenin bir cazibe merkezi haline getirilmesi amaçlanıyor.

Temizlenen Yeşilırmak'ta kayıklar yüzecek
Temizlenen Yeşilırmak'ta kayıklar yüzecek
Temizlenen Yeşilırmak'ta kayıklar yüzecek
Temizlenen Yeşilırmak'ta kayıklar yüzecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NURHAN İÇMEZ

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