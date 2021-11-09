Temizlenen peribacalarına yeniden sprey boyalı saldırı

Yeşilhisar ilçesi Araplı Mahallesi sınırları içinde bulunan sayısı 40'ı bulan peribacalarına geçen yıl kimliği belirsiz kişi ya da kişiler sprey boya ile zarar vermişti. Bunun üzerine İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İlçe Kaymakamlığı ve Yeşilhisar Belediyesi harekete geçerek spreyle tahrip edilen peribacalarının yüzeyinin temizliğine karar verdi. 15 Şubat'ta Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Laboratuvarı Bölge Müdürlüğü görevlileri, mikro kumlama tekniğiyle yüzeyi sprey boya ile tahrip edilen peribacalarını temizlemeye başladı. Yaklaşık 5 ay süren çalışmalarla peribacaları temizlendi.

Demirören Haber Ajansı / Metin Değirmenci - Son Dakika Haberleri Haberi Kaydet