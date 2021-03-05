Temizleme çubuğunu kulağında unuttuğu için zarı patlayan Tuğba Altıntop, bugün ameliyat olacak

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan şarkıcı Tuğba Altıntop'un başına gelen talihsiz olay herkesi korkuttu.

KARİYERİ TEHLİKEDE

2. Sayfa'nın haberine göre; temizleme çubuğunu unuttuğu için sağ kulak zarının patladığı tespit edilen Altıntop, bugün ameliyat olacak. Şarkıcılık yapan ünlü ismin yaşadığı olayın ardından kariyeri de tehlikeye düştü.

TUĞBA ALTINTOP KİMDİR?

Tuğba Altıntop, 15 Aralık 1976 tarihinde Adana'da doğdu. Liseden sonra grafikerlik üzerine eğitim aldı. 1996 yılında Miss Turkey güzeli seçildi. Aynı yıl Rafet El Roman'la evlendi. Bu evlilikten Su Elnur ve Şevval Su isminde iki kız çocuğu oldu. Rafet El Roman ile evlilikleri 2003 yılında sonlandı. Modellik ve mankenliğin yanı sıra bazı diziler ile 1995 yapımı komedi türünde TV filmi Zampara Seyfettin'de yer aldı.

Altıntop, 2007 yılında "Sana Söylüyorum" albümü ile müzik kariyerine başladı. Albümde Murat Güneş, Güven Baran, Aydın Sarman, Hüseyin Bitmez gibi isimlerin besteleri yer aldı. 2013 yılında 6 yıllık aradan sonra "Yana Yakıla" single'ı ile müziğe geri döndü. 2016 Nisan ayında yeni albümü La La'yı piyasaya sürecek olan şarkıcı, albümde Serdar Ortaç, Ozan Doğulu, Ayşen gibi isimlerle çalıştı.