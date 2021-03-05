Temizleme çubuğunu kulağında unuttuğu için zarı patlayan Tuğba Altıntop, bugün ameliyat olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Temizleme çubuğunu kulağında unuttuğu için zarı patlayan Tuğba Altıntop, bugün ameliyat olacak

05.03.2021 14:20 | Son Güncelleme: 05.03.2021 14:47
Temizleme çubuğunu kulağında unuttuğu için zarı patlayan Tuğba Altıntop, bugün ameliyat olacak

Son zamanlarda değişimiyle dikkat çeken Tuğba Altıntop, temizleme çubuğunu kulağında unutunca kulak zarı patladı. Yarı yarıya duyma kaybı yaşamaya başlayan Altıntop, bugün operasyon geçirecek.

Ünlü şarkıcı Rafet El Roman ile olaylı bir boşanma süreci yaşayan şarkıcı Tuğba Altıntop'un başına gelen talihsiz olay herkesi korkuttu.

KARİYERİ TEHLİKEDE

2. Sayfa'nın haberine göre; temizleme çubuğunu unuttuğu için sağ kulak zarının patladığı tespit edilen Altıntop, bugün ameliyat olacak. Şarkıcılık yapan ünlü ismin yaşadığı olayın ardından kariyeri de tehlikeye düştü.

TUĞBA ALTINTOP KİMDİR?

Tuğba Altıntop, 15 Aralık 1976 tarihinde Adana'da doğdu. Liseden sonra grafikerlik üzerine eğitim aldı. 1996 yılında Miss Turkey güzeli seçildi. Aynı yıl Rafet El Roman'la evlendi. Bu evlilikten Su Elnur ve Şevval Su isminde iki kız çocuğu oldu. Rafet El Roman ile evlilikleri 2003 yılında sonlandı. Modellik ve mankenliğin yanı sıra bazı diziler ile 1995 yapımı komedi türünde TV filmi Zampara Seyfettin'de yer aldı.

Temizleme çubuğunu kulağında unuttuğu için zarı patlayan Tuğba Altıntop, bugün ameliyat olacak

Altıntop, 2007 yılında "Sana Söylüyorum" albümü ile müzik kariyerine başladı. Albümde Murat Güneş, Güven Baran, Aydın Sarman, Hüseyin Bitmez gibi isimlerin besteleri yer aldı. 2013 yılında 6 yıllık aradan sonra "Yana Yakıla" single'ı ile müziğe geri döndü. 2016 Nisan ayında yeni albümü La La'yı piyasaya sürecek olan şarkıcı, albümde Serdar Ortaç, Ozan Doğulu, Ayşen gibi isimlerle çalıştı.

Temizleme çubuğunu kulağında unuttuğu için zarı patlayan Tuğba Altıntop, bugün ameliyat olacak
Temizleme çubuğunu kulağında unuttuğu için zarı patlayan Tuğba Altıntop, bugün ameliyat olacak
Temizleme çubuğunu kulağında unuttuğu için zarı patlayan Tuğba Altıntop, bugün ameliyat olacak
Haber Yorumları (2)
DENİZ: kariyer?
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
ELVİS: Kulak çubuğu zaten tehlikeli kullanmaman lazımdı
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Necmettin Erbakan
Magazin Alişan Lady Gaga Hülya Avşar Demet Akalın
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Temizleme çubuğunu kulağında unuttuğu için zarı patlayan Tuğba Altıntop, bugün ameliyat olacak - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 15:42:20. #1.14#
title