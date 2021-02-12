Temel kazısı yaptığı arazi kadastral yol çıkınca intihara kalkıştı

BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinde Celal Çakmak (52), temel kazısı yaptığı arazinin kadastral yol olduğu ortaya çıkınca, evinin çatısına çıkıp intihar etmek istedi.

Dursunbey ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde yaşayan Celal Çakmak, dedesinden miras kaldığını öne sürdüğü arazide temel kazısı yapınca, bir komşusu tarafından Kaymakamlığa şikayet edildi. Bölgeye gelen Belediye ekiplerinin incelemesinde, Çakmak'ın çalışma yaptığı arazinin kadastral yol olduğu ortaya çıktı. Çakmak, arazinin kendine ait olmadığını duyunca sinirlenerek bir bidon benzin ile birlikte tek katlı evinin çatısına çıkıp intihar etmek istedi. Jandarma olay yerine gelerek Çakmak'ı ikna etmeye çalıştı. Celal Çakmak'ın talebi üzerine olay yerine bu kez de Dursunbey Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fahri Bahçavan geldi. İkna edilen Çakmak'ın yanına konuşmak amacıyla bir jandarma çıktı. Arkadan yaklaşan bir itfaiye eri ise, Çakmak'ın üstüne atladı. Bu esnada elindeki benzini üzerine dökmeye çalışan Çakmak, jandarma ve itfaiye personelinin müdahalesinin ardından etkisiz hale getirilerek, çatıdan indirildi. Sağlık kontrolü için ambulansa götürülen Çakmak'ın, çatıdan indikten sonraki ilk isteği ise, maske oldu. Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ile telefon görüşmesi yapan Celal Çakmak, sağlık kontrolünün ardından, ifadesi alınıp serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan FİLİZ