Temel kazısı yaptığı arazi kadastral yol çıkınca intihara kalkıştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Temel kazısı yaptığı arazi kadastral yol çıkınca intihara kalkıştı

12.02.2021 14:24 | Son Güncelleme: 12.02.2021 14:27
Temel kazısı yaptığı arazi kadastral yol çıkınca intihara kalkıştı

BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinde Celal Çakmak (52), temel kazısı yaptığı arazinin kadastral yol olduğu ortaya çıkınca, evinin çatısına çıkıp intihar etmek istedi.

BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinde Celal Çakmak (52), temel kazısı yaptığı arazinin kadastral yol olduğu ortaya çıkınca, evinin çatısına çıkıp intihar etmek istedi.  

Dursunbey ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'nde yaşayan Celal Çakmak, dedesinden miras kaldığını öne sürdüğü arazide temel kazısı yapınca, bir komşusu tarafından Kaymakamlığa şikayet edildi. Bölgeye gelen Belediye ekiplerinin incelemesinde, Çakmak'ın çalışma yaptığı arazinin kadastral yol olduğu ortaya çıktı. Çakmak, arazinin kendine ait olmadığını duyunca sinirlenerek bir bidon benzin ile birlikte tek katlı evinin çatısına çıkıp intihar etmek istedi. Jandarma olay yerine gelerek Çakmak'ı ikna etmeye çalıştı. Celal Çakmak'ın talebi üzerine olay yerine bu kez de Dursunbey Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Fahri Bahçavan geldi. İkna edilen Çakmak'ın yanına konuşmak amacıyla bir jandarma çıktı. Arkadan yaklaşan bir itfaiye eri ise, Çakmak'ın üstüne atladı. Bu esnada elindeki benzini üzerine dökmeye çalışan Çakmak, jandarma ve itfaiye personelinin müdahalesinin ardından etkisiz hale getirilerek, çatıdan indirildi. Sağlık kontrolü için ambulansa götürülen Çakmak'ın, çatıdan indikten sonraki ilk isteği ise, maske oldu. Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan ile telefon görüşmesi yapan Celal Çakmak, sağlık kontrolünün ardından, ifadesi alınıp serbest bırakıldı.


Temel kazısı yaptığı arazi kadastral yol çıkınca intihara kalkıştı
Temel kazısı yaptığı arazi kadastral yol çıkınca intihara kalkıştı
Temel kazısı yaptığı arazi kadastral yol çıkınca intihara kalkıştı
Temel kazısı yaptığı arazi kadastral yol çıkınca intihara kalkıştı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan FİLİZ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Bülent Turan Osman Kavala Mustafa Şentop Enis Berberoğlu
Magazin Sibel Can Buse Varol Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Mesut Özil Deniz Türüç Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Türk İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Temel kazısı yaptığı arazi kadastral yol çıkınca intihara kalkıştı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 14:44:15. #1.15#
title