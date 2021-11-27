Temel Karamollaoğlu, Abdullah Gül'e cumhurbaşkanlığı teklifi mi götürüyor? İddiaları yalanladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile yakın bir zamanda görüşeceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Ankara kulisleri hareketlenme yaşandı. AKP'ye yakın medya, Karamollaoğlu'nun Abdullah Gül hamlesinin arkasında "Gül'ün cumhurbaşkanlığına aday olması konusu"nun olduğunu sık sık dile getirdi.

"BİR TEKLİF GÖTÜRMÜYORUM"

Sözcü'den Ruhat Mengi, ortaya çıkan iddiaları Karamollaoğlu'na sordu. Karamollaoğlu, Mengi'ye "Gül cumhurbaşkanlığı yapmış, tecrübesi olan eski bir arkadaşımız, kendisiyle istişare etmeyi faydalı bulduğum için görüşmeye gidiyorum, bir teklif götürmüyorum." yanıtını verdi.

"FİKİR TEATİSİ İÇİN GİDİYORUM"

Karamollaoğlu, "Bu konu şimdilik gündemde değil, gazeteciler konu bulamayınca bir şey uydurmak mecburiyetini hissediyorlar. Ben o konuyu görüşmek için gitmiyorum, kendisiyle Türkiye'nin sorunları hakkında bir fikir teatisinde bulunmak için gidiyorum" değerlendirmesini yaptı.

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