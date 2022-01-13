Temaslılar karantinaya alınır mı? Temaslılar karantinaya giriyor mu? Temaslı karantina süresi kaç gün? Karantina kaç gün? Tam aşısı olana karantina yo

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilen Coronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ardından, Bakan Koca YouTube hesabından toplantıda alınan kararlara ve salgın önlemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bununla beraber, testi kimler yaptırabilecekler sorusu gündeme geldi. Yeni alınan karar ile birlikte PCR testini sadece semptom gösteren hastalara yapılacağı açıklandı. Yeni varyantlarla birlikte covid vakalarında hızla artış gösteren coronavirus hastalarının konstantina süresine değişiklik geldi. Temaslılar karantinaya alınır mı? Temaslı karantina süresi kaç gün? Karantina kaç gün? Temaslı takibi nasıl olacak?Temaslılar karantinaya alınır mı? Temaslılar karantinaya giriyor mu? Detaylar haberimizdedir…

KARANTİNAYA KİMLER GİRİYOR?

Yeni varyantların çıktığı şu aylarda aşının önemi bir kez daha vurgulandı. Bununla beraber, salgının gündemimizden çıkacağını belirten Bakan Koca, "3 doz aşısını yaptıran temaslı kişilerin karantinaya alınmamasına karar verildi. İzolasyon konusunda da 7 gün süreyi tamamladıktan sonra test yaptırmaksınız karantinadan çıkabilirler." ifadelerine yer verdi.

Yeni alınan karar ile birlikte PCR testini sadece semptom gösteren hastalara yapılacağı açıklandı. Yeni varyantlarla birlikte covid vakalarında hızla artış gösteren coronavirus hastalarının konstantina süresine değişiklik geldi.

BAKAN KOCA'NIN AÇIKLAMALARI

"Bilim Kurulumuz bugün salgının seyri, Aşı programımız, yerli aşımız TURKOVAC'ın sonuçları, test politikaları, karantina ve izolasyon kuralları gündemi ile toplandı. Salgın hastalığın ilk gününden bugüne kadar aldığımız tüm kararlarda bilimden yana tavır koyarak ve gerçek yaşam verilerinden, sosyal hayatın gerçekliklerinden kopmadan hareket ettik. Siz vatandaşlarımızı da en kısa sürede ve en açık şekilde bilgilendirmeyi en önemli sorumluluğumuz olarak gördük" ifadelerine yer verdi.

TEMASLILAR KARANTİNAYA GİRİYOR MU?

3 aşısı olan kişilerin karantina süresi için bakanlıktan açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı 'Covid-19 Temaslı Takibi Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon Rehberi'nde temaslı takip algoritmasında değişikliğe gidildi. Bununla beraber, değişiklik tam aşılı temaslıların izolasyonunda yapılmıştır. Bundan dolayı, ikinci doz aşısının üzerinden 14 gün geçen ve coronavirus hastası ile temas eden vatandaşın HES kodu ilk 5 gün riskli sayılmayacak. Aşılı ve temaslı olan vatandaş 5'inci gün PCR testi verecektir. Ayrıca, sonucu negatif çıkarsa izolasyon uygulanmayacak. Test sonucu pozitif çıkarsa 5. günden itibaren 9 günlük izolasyon süreci başlayacak ve 14 günü tamamlayacaktır. 5. gün test vermeyen aşılı temaslıların ise HES kodu riskli sayılacak ve kalan 9 günü izolasyonda geçirerek, 14 günü tamamlayacaktır.

OMICRON VARYANTI

Yeni varyantlarla birlikte covid vakalarında hızla artış gösteren coronavirus hastalarının konstantina süresine değişiklik geldi. Temaslılar karantinaya alınır mı? Temaslı karantina süresi kaç gün? Omicron varyantı dünyaya hızla yayılmaktadır ve ülkemizde de oldukça fazla vaka görülmektedir. Vaka sayıları bir önceki aya oranla yaklaşık 4 kat birden artmıştır. Bununla beraber, hastanelerde tedavi edilmesi gereken hasta sayısında yaklaşık %10'luk bir artış olmuştur. Salgının önceki dönemlerinde daha az sayıda vaka ile daha yüksek hastaneye yatışlar kayda geçiyordu. Uzmanlara göre, omicron varyantı salgının tehlikesini azaltacağa yönde yorumlar yapılmakta. Bununla beraber, tedbirleri almaya devam edilmeli.

Salgının ilk dönemlerine kıyasla enfekte olanların daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor olsa dahi hiçbir sağlık sisteminin kapasitesi sınırsız değildir. Vaka sayılarının çok çok yüksek sayılara ulaşması hastaneye yatış oranı düşük olsa bile yüksek sayıda yatan hastaya dönüşebilir.

Uzmanlara göre, yeni varyantların giderek artması sebebiyle kişiler aşılarını tam yaptırmalıdır.

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