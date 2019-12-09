TEMA Vakfı Hakkari Temsilcisi Canan, göreve başladı

09.12.2019 16:22 | Son Güncelleme: 09.12.2019 16:22

Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı (TEMA) Hakkari İl Temsilciliğine getirilen Hakkari Üniversitesi Öğretim Görevlisi Sibel Canan göreve başladı.

Canan, yaptığı yazılı açıklamada, başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıkları korumak için çalışan TEMA Vakfı'nı temsil etmenin büyük bir sorumluluk olduğunu belirtti.

800 bini aşkın gönüllü çalışanının vakfın en büyük gücü olduğunu aktaran Canan, "Hakkari'nin doğal varlıklarını ve sürdürülebilir yaşamı korumak üzere gönüllü ekibimle var gücümüzle çalışacağız. Minik TEMA, Yavru TEMA, Ortaokul TEMA, Lise TEMA ve Genç TEMA gruplarını oluşturarak ilimizdeki gönüllü sayımızı artırıp, doğa ve çevre konusunda en üst düzeyde katkı sağlayacağız." dedi.

Doğal varlıkların korunması için kamuoyunun bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürüteceklerini ifade eden Canan, şunları kaydetti:

"İl temsilciliği, verimli tarım topraklar, su varlıkları, mera ve orman alanlarının korunması için çalışacak, ekolojik okur-yazar bireylerin yetişmesi için okullar ve gönüllü öğretmenlerle iş birliği gerçekleştirerek. TEMA Vakfı'nın ücretsiz doğa eğitimlerini toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştıracaktır."

Kaynak: AA