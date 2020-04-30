TEMA Vakfı Aydın İl Temsilcisi Özdemir'den Çerçioğlu'na teşekkür
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TEMA Vakfı Aydın İl Temsilcisi Özdemir'den Çerçioğlu'na teşekkür

TEMA Vakfı Aydın İl Temsilcisi Mehmet Özdemir, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine ulaştırılan sebze fideleri ve bulmaca dergisi için Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

TEMA Vakfı Aydın İl Temsilcisi Özdemir'den Çerçioğlu'na teşekkür
30.04.2020 10:45 | Son Güncelleme: 30.04.2020 10:45

TEMA Vakfı Aydın İl Temsilcisi Mehmet Özdemir, Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine ulaştırılan sebze fideleri ve bulmaca dergisi için Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin Aydın'ın yerel tohumlarının kaybolmasının önüne geçip, gelecek nesillere aktarabilmek için başlattığı 'Ata Tohumları' projesi fideleri 65 yaş üstü vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara dağıtılan fideler ve bulmaca dergisi vatandaşları memnun etti. TEMA Vakfı Aydın İl Başkanı Mehmet Özdemir'in evine de ulaşan fideler için Özdemir, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na gösterdiği hassasiyet dolayısıyla teşekkür etti.

65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan kısıtlama nedeniyle uzun süredir evde olduklarını kaydeden TEMA Vakfı Aydın İl Temsilcisi Mehmet Özdemir, "Evde sıradan bir gün geçirirken kapımız çaldı ve kapıyı eşim açtı. Genç bir hanım Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun selamını ileterek, içinde domates, biber, patlıcan fidelerinin ve bulmaca dergisinin bulunduğu poşeti verdi. 14 Mart'tan bu evdeyiz. Çocuklarımız, torunlarımız, arkadaşlarımız, TEMA Vakfı gönüllülerimiz, yakın çevremizin yanında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioığlu'nun selamını almak, aranıyor olmak, meşgul olalım diye fide ve bulmaca göndermesi bizi çok mutlu etti. Teşekkür ederiz" dedi.

"Başkanlarımıza inanıyoruz"

Aydın'daki tüm belediye başkanlarının devletin ilgili kurumlarıyla birlikte verimli Aydın topraklarını koruyacaklarına inancının tam olduğunu kaydeden Özdemir, "Başta Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere, 17 İlçe belediye başkanlarımızın verimli topraklarımızı, Büyük Menderes Nehir Havzasını, ormanlarımızı, soluduğumuz havanın temiz olmasını, 1 milyon 200 bin insanımızın sağlıklı bir çevrede yaşam hakkını, devletimizin ilgili kurumlarıyla birlikte koruyup sağlayacaklarına inanıyoruz. Bunun çocuklarımız için öncelikli bir ödev olduğunun bilincinde olduklarını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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