TEM Otoyolu'nda ilerleyen araçtaki sürücü, yaptığıyla kazaya davetiye çıkardı TEM Otoyolu Kocaeli Körfez mevkiinde seyreden aracın yolcu koltuğunda oturan bir kişi aracını camdan çıkartarak adeta olası bir kazaya davetiye çıkardı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolunda seyir halindeki otomobilin camından bacağını sarkıtan bir kişinin tehlikeli yolculuğu, başka otomobilde bulunan bir vatandaşın cep telefonu tarafından görüntülendi.

Olay, Kocaeli'nin Körfez İlçesi Şirinyalı Mevkii TEM Otoyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ZE 473 plakalı otomobil, TEM otoyolunda seyir halindeyken, otomobilin yolcu koltuğunda oturan bir kişi bacaklarını camdan dışarıya sarkıtmaya başladı.

BİR SÜRE O ŞEKİLDE YOLCULUĞA DEVAM ETTİ

Yanından geçen araçlara aldırış etmeyen şahıs, yanından geçen araçlara doğru bacağını hızlı bir şekilde sallayarak tehlikeli yolculuğunu sürdürdü. Bir süre bu şekilde yolculuk eden şahıs, hem kendisini hem de hızlı bir şekilde akan trafiği tehlikeye düşürdü.

ARKADAKİ ARAÇ GÖRÜNTÜLEDİ

Otomobili kullanan sürücünün hiç bir şey olmamış gibi yoluna devam etmesi diğer sürücüleri hayrete düşürdü. O anlar ise başka otomobilde bulunan bir vatandaşın cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin yolcu kısmında oturan şahsın, ayağını camdan sarkıtarak yolculuk yaptığı görünüyor.

Kaynak: İHA