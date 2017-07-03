Tem Otoyolunda Kamyon Devrildi

TEM otoyolunda alüminyum profil yüklü kamyon devrildi.



Alınan bilgiye göre, Mehmet Altıntaş idaresindeki 50 FA 835 plakalı alüminyum profil yüklü kamyon, TEM otoyolunun Dudullu sapağında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.



Altıntaş, kazadan yara almadan kurtulurken, alüminyum profiller yola savruldu.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.



Yoldan toplanan profiller, başka bir kamyona yüklenerek götürüldü.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.