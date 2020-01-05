TEM Otoyolunda araç alev alev yandı
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TEM Otoyolunda araç alev alev yandı

TEM Otoyolu Çavuşbaşı mevkiinde bir araç alev alev yandı.

05.01.2020 19:50 | Son Güncelleme: 05.01.2020 19:50
TEM Otoyolunda araç alev alev yandı

TEM Otoyolu mevkiinde bir alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek aracı söndürdü.

TEM Otoyolu Çavuşbaşı mevkiinde seyir eden bir araç henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler uzun uğraşlar sonunda yangını söndürdü. Araç kullanılamaz hale gelirken, TEM Ankara istikametinde yoğun trafik oluştu.

(İHA)

Kaynak: İHA
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