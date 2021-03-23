TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

23.03.2021 15:17 | Son Güncelleme: 23.03.2021 15:37
TEM Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda iki kamyon ve bir otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nda iki kamyon ve bir otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hadımköy mevkisinde Edirne istikametine ilerleyen 59 FP 626 plakalı kamyon ile 34 BP 3793 plakalı kamyon çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kamyonlardan biri, yol kenarında park halindeki 34 HU 6160 plakalı otomobile çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil bariyerleri aşarak yol kenarındaki yeşil alana savrulurken, 34 BP 3793 plakalı kamyon bariyerlerin üstüne çıktı.

Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin araçları olay yerinden kaldırma çalışması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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