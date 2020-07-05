TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi. Çok sayıda yaralının olduğu kaza bölgesine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Ankara istikametinde seyir halinde olan bir yolcu otobüsü sevk edildi. Ankara istikametinin tamamen trafiğe kapandığı kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaynak: İHA