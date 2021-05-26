TEM Otoyolu'nda tır devrildi, yol trafiğe kapandı
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TEM Otoyolu'nda tır devrildi, yol trafiğe kapandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEM Otoyolu Samandıra mevkii Ankara istikametinde demir yüklü tırın devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı.

TEM Otoyolu Samandıra mevkii Ankara istikametinde demir yüklü tırın devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı.

Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolu Samandıra mevkii Ankara istikametinde demir yüklü tır devrildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken uzun araç kuyrukları oluştu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

(Yusuf Enes İnce - Metin Başar/İHA)

TEM Otoyolu'nda tır devrildi, yol trafiğe kapandı
TEM Otoyolu'nda tır devrildi, yol trafiğe kapandı
TEM Otoyolu'nda tır devrildi, yol trafiğe kapandı
TEM Otoyolu'nda tır devrildi, yol trafiğe kapandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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