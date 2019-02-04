TEM'de Feci Kaza! Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Kişi Öldü
TEM Maslak FSM istikametinde bir araç ile motosiklet çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonucu yola savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
TEM Maslak FSM istikametinde bir araç ile motosiklet çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonucu yola savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu.
FSM KÖPRÜSÜNDE ARAÇ VE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI
Kaza saat 11.00 sıralarında TEM otoyolu Maslak mevkii Fatih Sultan Mehmet köprüsü istikametinde meydana geldi.Köprü istikametinde seyreden bir araçla motosiklet çarpıştı.
MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ CAN VERDİ
Kazada yola savrulan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, köprü istikametinde yoğun trafik oluştu.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (11)
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kuralları hiçe sayın bakalım nereye kadar gideceksiniz.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Motorcuların 90 lık kısmı kesinlikle çok kontrolsüz ve hızlı. . tüm yolları kendilerinin sanıp, en ufak boşluğa son sürat dalıyorlar. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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17 yılda tuhaflıklar ülkesi olduk vesselam:(Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Az once bir motorcu akan trafikte kirmizi isikta gecti. Donup bir bakmadi bile sagdan araba geliyor mu diye. Hemde onunda iki sira araba isiklarda durmasina ve digerleri akmasina ragmen. Durdum yol verdim, isiktan gecen ikinci aractim. Kornaya bastim donup hareket yapiyor, bilincsizde degil yani. Simdi bu adamin kendi canina bir faydasi yokki.Cevap Yaz 10 1 Yayından Kaldır
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Türkiye gibi araç kullananların eğitimsiz ve saygısız olduğu bir ülkede motosikletle trafiğe çıkmak intihardır. Boş tutkuları bir kenara bırakın artık. Hayatınız ve sağlığınızdan önemli bir şey yok. Hadi kendinizden geçtiniz diyelim, geride kalan sevenleriniz ne olacak? Bu şekilde onları da cezalandırıyorsunuz. Allah rahmet eylesin.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır