Temizlik işçisi, yol kenarındaki poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
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Temizlik işçisi, yol kenarındaki poşetin içinde cansız beden parçaları buldu

TEM Otoyolu Ankara istikametinde görev yapan bir temizlik işçisi, yol kenarında bir poşetin içerisinde cansız beden parçaları buldurdu. Ekipler ihbar üzerine anında bölgeye intikal etti, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

14.07.2020 15:25 | Son Güncelleme: 14.07.2020 15:55

TEM Otoyolu Ankara istikameti Büyükçekmece mevkii temizlik işçilerinin çalışma yaptığı sırada çalılıkların arasında bir poşette cansız beden parçaları bulundu.

Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda başka poşetler içinde aynı kişiye ait olduğu düşünülen cansız beden parçaları bulundu.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

Yapılan incelemenin ardından bir erkeğe ait cansız beden parçaları Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor.

Temizlik işçisi, yol kenarındaki poşetin içinde cansız beden parçaları buldu

Kaynak: DHA

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