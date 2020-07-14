Temizlik işçisi, yol kenarındaki poşetin içinde cansız beden parçaları buldu TEM Otoyolu Ankara istikametinde görev yapan bir temizlik işçisi, yol kenarında bir poşetin içerisinde cansız beden parçaları buldurdu. Ekipler ihbar üzerine anında bölgeye intikal etti, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

TEM Otoyolu Ankara istikameti Büyükçekmece mevkii temizlik işçilerinin çalışma yaptığı sırada çalılıkların arasında bir poşette cansız beden parçaları bulundu. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalarda başka poşetler içinde aynı kişiye ait olduğu düşünülen cansız beden parçaları bulundu. OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR Yapılan incelemenin ardından bir erkeğe ait cansız beden parçaları Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polisin incelemesi sürüyor. Kaynak: DHA