TEM'de otomobilin altında kalan kadın feci şekilde can verdi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› 3. Sayfa ›› TEM'de otomobilin altında kalan kadın feci şekilde can verdi - Haber
TEM Otoyolu, Edirne, 3. Sayfa

TEM'de otomobilin altında kalan kadın feci şekilde can verdi

TEM'de otomobilin altında kalan kadın feci şekilde can verdi TEM Otoyolu Eyüpsultan mevkiinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın önce bir otomobilin aynasına çarptı, ardından da aynı istikamete giden başka bir aracın altında kalarak feci şekilde can verdi.

01.04.2020 21:19 | Son Güncelleme: 01.04.2020 21:21
TEM'de otomobilin altında kalan kadın feci şekilde can verdi

TEM'de otomobilin altında kalan kadın feci şekilde can verdi

İSTANBUL - TEM Otoyolu Eyüpsultan mevkiinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın önce bir otomobilin aynasına çarptı, ardından da aynı istikamete giden başka bir aracın altında kalarak feci şekilde can verdi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Eyüpsultan TEM Otoyolu Hasdal Mevki Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolunda ilerleyen 34 PAA 26 plakalı otomobil sürücüsü Y.B., yolun karşısına geçmek için yola çıkan Emine Bikel isimli kadını görünce çarpmamak için ani manevra yaptı. Ancak, kadın aracın aynasına çarparak savrulunca, aynı istikamette gelen A.Y. idaresindeki 34 CEK 277 plakalı başka bir aracın altında kalarak feci şekilde can verdi. Meydana gelen kazadan sonra, arkadan gelen 3 farklı araçta duramayarak kazaya karıştı. Meydana gelen zincirleme kazada, başka kimse yaralanmazken, Edirne istikametinde bir süreliğine trafik yoğunluğu yaşandı. Kadının cesedinin kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kazayı anlatan Yusuf Bayram, "Ben sadece dobloyu gördüm. Doblo sağa doğru gelince biz de ortadan ona vurduk. Ondan sonra ortalık birbirine girdi. Çok fazla bir şey göremedik. Aniden oldu. Kadın öldü ama onu görmedik. Tek gördüğümüz araçların birbirine girmesi oldu" dedi.

TEM'de otomobilin altında kalan kadın feci şekilde can verdi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

TEM'de otomobilin altında kalan kadın feci şekilde can verdi
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu Haber
Bakan Soylu, korona sayıları tedirgin edici boyutlara ulaşan İstanbul'la ilgili konuştu
Koca, Türkiye'deki korona vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı Haber
Koca, Türkiye'deki korona vaka sayılarını gösteren haritayı paylaştı
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz Haber
Çin'de salgını durduran doktorlardan Wang, Türk halkını uyardı: Çok sık tüketiyorsunuz
Bakan Soylu, yeni koronavirüs yasaklarının sinyalini verdi Haber
Bakan Soylu, yeni koronavirüs yasaklarının sinyalini verdi
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi Haber
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 4-5 günü işaret edip sevindiren haberi verdi
Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs test sonucu belli oldu Haber
Kıvanç Tatlıtuğ'un koronavirüs test sonucu belli oldu
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Bağışlar vergiden düşürülecek
İngiliz araştırmacılar üç tip koronavirüsü incelediler: Enfeksiyonlar ilkbaharda durma noktasına geliyor
İngiliz araştırmacılar üç tip koronavirüsü incelediler: Enfeksiyonlar ilkbaharda durma noktasına geliyor
Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor
Koronavirüs teftişine çıkıp vatandaşları azarlayan Uşak Valisi'ne tepki yağıyor
Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın
Ukrayna'da koronavirüsü ilk bulaştıran kadın diz çökerek af diledi: Beni öldürün ama çocuklarıma dokunmayın
İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi
İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı getirilmesi çağrısını yineledi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal mesafe uyarısı: Bana yaklaşma
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sosyal mesafe uyarısı: Bana yaklaşma
Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü
Koronavirüsün tüm dünyaya yayıldığı Wuhan'da günler sonra ilk vaka görüldü
Son Dakika: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı
Son Dakika: VakıfBank, Milli Dayanışma Kampanyası'na 50 milyon TL bağışladı
Fatih Terim, taburcu olduktan sonra oyuncularının antrenman verilerini inceledi
Fatih Terim, taburcu olduktan sonra oyuncularının antrenman verilerini inceledi
İstanbul'da vatandaşlar, 1000 TL'lik sosyal yardım parasını almak için PTT'ye akın etti
İstanbul'da vatandaşlar, 1000 TL'lik sosyal yardım parasını almak için PTT'ye akın etti
FIFA, kulüpler için 2.7 milyar dolarlık nakit rezervini kullanacak
FIFA, kulüpler için 2.7 milyar dolarlık nakit rezervini kullanacak
Son Dakika: İspanya'da salgından ölenlerin sayısı 10 bine yaklaştı
Son Dakika: İspanya'da salgından ölenlerin sayısı 10 bine yaklaştı
Karantinadaki oğluna kavuşan baba duygu dolu anlar yaşadı: Onun kokusunu içime çekememek ölümdü
Karantinadaki oğluna kavuşan baba duygu dolu anlar yaşadı: Onun kokusunu içime çekememek ölümdü
İspanya'da koronavirüsü yenen 93 yaşındaki hasta, alkışlarla taburcu oldu
İspanya'da koronavirüsü yenen 93 yaşındaki hasta, alkışlarla taburcu oldu
Erzurum halkı bembeyaz bir sabaha uyandı
Erzurum halkı bembeyaz bir sabaha uyandı
Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var
Bilim Kurulu üyesi Prof.Dr. Tevfik Özlü: Koronavirüsün Temmuz ayı başında sönümlenme umudu var
Lise öğrencisi, plastik atıklarla koronavirüsün resmini çizdi
Lise öğrencisi, plastik atıklarla koronavirüsün resmini çizdi
Son dakika: Pazarlara artık esnaf sayısının en fazla iki katı kadar vatandaş alınacak
Son dakika: Pazarlara artık esnaf sayısının en fazla iki katı kadar vatandaş alınacak
Beşiktaşlı Kevin Prince Boateng'in kardeşi Jerome Boateng, otobanda kaza yaptı
Beşiktaşlı Kevin Prince Boateng'in kardeşi Jerome Boateng, otobanda kaza yaptı
Karantinadan çıkıp memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar bilet fiyatlarına isyan etti
Karantinadan çıkıp memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar bilet fiyatlarına isyan etti
Beyaz Saray'dan korkutan tahmin: Bütün önlemleri alsak bile 200 bin kişi ölebilir
Beyaz Saray'dan korkutan tahmin: Bütün önlemleri alsak bile 200 bin kişi ölebilir
Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu
Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu
Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için dava açtı
Son dakika: İBB, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile durdurulan yardım kampanyası ve bloke edilen hesaplar için...
Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek
Son Dakika: TİSK, Milli Dayanışma Kampanyası'na 20 milyon lira destek verecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Abdulhamit Gül İçişleri Bakanı Fahrettin Altun Mustafa Destici
Magazin Seda Sayan Serdar Ortaç Chloe Loughnan Seren Serengil
Spor Ali Koç Tamer Tuna Bülent Uygun Sergen Yalçın Malcolm Thomas
Daha Fazla Milli Wuhan İngiltere Fahrettin Koca
Şu an buradasınız: TEM'de otomobilin altında kalan kadın feci şekilde can verdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2020 22:43:13. #1.15#
title