TEM'de otomobilin altında kalan kadın feci şekilde can verdi İSTANBUL - TEM Otoyolu Eyüpsultan mevkiinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadın önce bir otomobilin aynasına çarptı, ardından da aynı istikamete giden başka bir aracın altında kalarak feci şekilde can verdi. Kaza, saat 18.00 sıralarında Eyüpsultan TEM Otoyolu Hasdal Mevki Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TEM Otoyolunda ilerleyen 34 PAA 26 plakalı otomobil sürücüsü Y.B., yolun karşısına geçmek için yola çıkan Emine Bikel isimli kadını görünce çarpmamak için ani manevra yaptı. Ancak, kadın aracın aynasına çarparak savrulunca, aynı istikamette gelen A.Y. idaresindeki 34 CEK 277 plakalı başka bir aracın altında kalarak feci şekilde can verdi. Meydana gelen kazadan sonra, arkadan gelen 3 farklı araçta duramayarak kazaya karıştı. Meydana gelen zincirleme kazada, başka kimse yaralanmazken, Edirne istikametinde bir süreliğine trafik yoğunluğu yaşandı. Kadının cesedinin kaldırılmasıyla trafik normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. Kazayı anlatan Yusuf Bayram, "Ben sadece dobloyu gördüm. Doblo sağa doğru gelince biz de ortadan ona vurduk. Ondan sonra ortalık birbirine girdi. Çok fazla bir şey göremedik. Aniden oldu. Kadın öldü ama onu görmedik. Tek gördüğümüz araçların birbirine girmesi oldu" dedi. Kaynak: İHA