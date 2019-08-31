Tem'de hafif ticari araç takla attı: 6 yaralı

Tem'de hafif ticari araç takla attı: 6 yaralı

DÜZCE TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç takla atarak yan yattı.

31.08.2019 08:57
Tem'de hafif ticari araç takla attı: 6 yaralı
DÜZCE TEM Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç takla atarak yan yattı. Otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.30 sıralarında TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Süleyman Ceylan idaresindeki 61 FN 187 plakalı otomobil hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından takla atarak yan yattı. Kazada araç sürücüsü Süleyman Ceylan ile içeride bulunan Handan Ceylan, Şaduman Ceylan, Ahmet Ceylan, Kerem Ceylan ve Zeynep Ceylan yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Sakarya ve Hendek'teki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Kaynak: DHA
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