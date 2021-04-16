TEM'de feci motosiklet kazası…Metrelerce sürüklenen sürücü hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TEM'de feci motosiklet kazası…Metrelerce sürüklenen sürücü hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÜMRANİYE TEM Otoyolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü önce bariyerlere, daha sonra seyir halindeki otomobile çarptı.

ÜMRANİYE TEM Otoyolu'nda direksiyon hakimiyetini kaybeden motosiklet sürücüsü önce bariyerlere, daha sonra seyir halindeki otomobile çarptı. Metrelerce sürüklenen sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu Edirne istikametinde meydan ageldi. İddiaya göre, 34 COJ 537 plakalı lüks motosikletin sürücüsü Cem İlhan(21) bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, önce bariyerlere daha sonra seyir halindeki otomobile arkadan çarptı.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın şiddetiyle motosikletten düşen sürücü metrelerce sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücüler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Sürücünün kullandığı kaskın ikiye bölündüğü görüldü. Cenaze yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDIKaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Cenazenin kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

- İstanbul
TEM'de feci motosiklet kazası…Metrelerce sürüklenen sürücü hayatını kaybetti
TEM'de feci motosiklet kazası…Metrelerce sürüklenen sürücü hayatını kaybetti
TEM'de feci motosiklet kazası…Metrelerce sürüklenen sürücü hayatını kaybetti
TEM'de feci motosiklet kazası…Metrelerce sürüklenen sürücü hayatını kaybetti
TEM'de feci motosiklet kazası…Metrelerce sürüklenen sürücü hayatını kaybetti
TEM'de feci motosiklet kazası…Metrelerce sürüklenen sürücü hayatını kaybetti
TEM'de feci motosiklet kazası…Metrelerce sürüklenen sürücü hayatını kaybetti
TEM'de feci motosiklet kazası…Metrelerce sürüklenen sürücü hayatını kaybetti
TEM'de feci motosiklet kazası…Metrelerce sürüklenen sürücü hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Vladimir Putin Mustafa Destici Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Canan Ergüder Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mesut Özil Bülent Uygun Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TEM'de feci motosiklet kazası…Metrelerce sürüklenen sürücü hayatını kaybetti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 16:58:38. #1.14#

title