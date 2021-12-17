KOCAELİ (İHA) - TEM'de durdurulan tırda 14 milyon 300 bin kaçak makaron ele geçirildi

KOCAELİ - Kocaeli TEM Otoyolu'nda polis ekipleri tarafından durdurulan tırda yapılan aramada, 14 milyon 300 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele polisi, İzmit ilçesi TEM Otoyolu'nda bir tırı durdurdu. Aracın kasasında yapılan aramada kolilerin içine konulmuş 14 milyon 300 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin hakkında işlem başlatılan 1 şüpheli gözaltına alındı.