Telif kararı bozuldu
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Telif kararı bozuldu

Telif kararı bozuldu
Hürriyet - Haberler | Magazin

Arzu Film ise Halit Akçatepe'nin söz konusu davayı 20 yıl sonra açmasının hukuki dayanaktan yoksun olduğunu ve bu nedenle davanın reddini istedi.

Arzu Film ise Halit Akçatepe'nin söz konusu davayı 20 yıl sonra açmasının hukuki dayanaktan yoksun olduğunu ve bu nedenle davanın reddini istedi.

Mahkeme, Akçatepe'nin sinema salonu dışındaki gösterimlerde herhangi bir bedel talep hakkı bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verdi.

Ebru Bozatlı, mahkemenin ret kararına itiraz ederek dava dosyasını İstinaf Mahkemesi'ne taşıdı. İstinaf mahkemesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Usta oyuncunun davaya konu filmler üzerinde hak sahibi sıfatıyla telif tazminatı talep edebileceğini belirten İstinaf Mahkemesi, davanın yeniden görülmesine karar verdi.

Kaynak: Hürriyet

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